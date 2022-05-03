Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - Son Dakika
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Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

03.05.2022 23:47

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşların erken dönüşe başlamasıyla 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluştu.

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşların erken dönüşe başlamasıyla 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluştu.

Ramazan Bayram tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren bazı vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Ankara- Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale- Kayseri kara yolunda da trafik akışının rahat seyrettiği gözlemlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun ise yarında devam etmesi bekleniyor.

(Hasan Ay/İHA)

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

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Ramazan Bayramı, Ramazan Bayram, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - Son Dakika
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