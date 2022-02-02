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(ERZURUM-ÖZEL)Tatilciler Erzurum'a akın ediyor... 10 günde 300 bin kişi ağırlandı - Son Dakika

(ERZURUM-ÖZEL)Tatilciler Erzurum'a akın ediyor... 10 günde 300 bin kişi ağırlandı

02.02.2022 09:27

(ERZURUM-ÖZEL)Tatilciler Erzurum'a akın ediyor.

(ERZURUM-ÖZEL)Tatilciler Erzurum'a akın ediyor... 10 günde 300 bin kişi ağırlandı

Erzurum'a yerli ve yabancı turist akını

İnsan selinin yaşandığı Palandöken'de otoparklarda yer kalmadı

ERZURUM - Erzurum sömestr tatilinde tatilcilerinin akınına uğruyor. Tatilin başlangıcından berri geçen 10 günlük süreçte bünyesinde bulundurduğu Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde toplam 300 bin kişi kayağın ve karın keyfini çıkarttı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinin olduğu Erzurum'da sömestr yoğunluğu yaşanıyor. Ejder 3200 A.Ş. bünyesinde 3 bin 200 rakımda bulunan Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerine Türkiye'nin 81 ilinden yerli turist akın ediyor. Özellikle Palandöken'de doluluk yüzde yüze ulaşırken Konaklı Kayak Merkezine ise sömestr tatilinde kayak öğrenmek isteyen çocuklar akın ediyor. Gün içerisinde ziyaretçi sirkülasyonu 30 binleri bulduğu her iki kayak merkezinde yer alan otoparklarda ise yer kalmıyor.

Ejder 3200 A.Ş. tarafından paylaşılan rakamlara göre yılbaşından berri toplam 500 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezlerinde sadece son 10 günde 300 bin ziyaretçi ağırlandı. Tatilin son gününe kadar 2 kayak merkezinde toplam 500 bin kişinin ağırlanacağı tahmin ediliyor.

56 farklı pistte toplam 70 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da Palandöken'e akın etti. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkartıyor.

(ERZURUM-ÖZEL)Tatilciler Erzurum'a akın ediyor... 10 günde 300 bin kişi ağırlandı
(ERZURUM-ÖZEL)Tatilciler Erzurum'a akın ediyor... 10 günde 300 bin kişi ağırlandı
(ERZURUM-ÖZEL)Tatilciler Erzurum'a akın ediyor... 10 günde 300 bin kişi ağırlandı
(ERZURUM-ÖZEL)Tatilciler Erzurum'a akın ediyor... 10 günde 300 bin kişi ağırlandı
(ERZURUM-ÖZEL)Tatilciler Erzurum'a akın ediyor... 10 günde 300 bin kişi ağırlandı
(ERZURUM-ÖZEL)Tatilciler Erzurum'a akın ediyor... 10 günde 300 bin kişi ağırlandı
(ERZURUM-ÖZEL)Tatilciler Erzurum'a akın ediyor... 10 günde 300 bin kişi ağırlandı

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Türkiye, Erzurum, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (ERZURUM-ÖZEL)Tatilciler Erzurum'a akın ediyor... 10 günde 300 bin kişi ağırlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: (ERZURUM-ÖZEL)Tatilciler Erzurum'a akın ediyor... 10 günde 300 bin kişi ağırlandı - Son Dakika
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