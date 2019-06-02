Tatilciler gitti, İstanbul boşaldı
30 dakika önce
İstanbul güne alışık olmadığı manzarayla uyandı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:25 Kaynak: İHA
güne alışık olmadığı manzarayla uyandı. Dokuz günlük tatili fırsat bilenler gidince megakentte yollar bomboş kaldı. Ramazan Bayramı
tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin çoğunun Cuma ve Cumartesi günü yola çıkmasıyla İstanbul'da yollar boş kaldı. Tatilcilerin gitmesiyle beraber trafik yoğunluğunun oluştuğu ana hatlarında boş kaldı. Pazar sabah saatlerinde E-5 Karayolu'nda herhangi bir yoğunluk yaşanmazken yolların akıcı olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB
) verilerine göre kentte trafik yoğunluğu saat 10.00 sıralarında yüzde 2 olarak ölçüldü.
(Oğuzcan Yazar/İHA)
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