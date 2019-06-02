Son Dakika Haberleri: Tatilciler gitti, İstanbul boşaldı
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Tatilciler gitti, İstanbul boşaldı

30 dakika önce

İstanbul güne alışık olmadığı manzarayla uyandı.

İstanbul güne alışık olmadığı manzarayla uyandı. Dokuz günlük tatili fırsat bilenler gidince megakentte yollar bomboş kaldı.
Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin çoğunun Cuma ve Cumartesi günü yola çıkmasıyla İstanbul'da yollar boş kaldı. Tatilcilerin gitmesiyle beraber trafik yoğunluğunun oluştuğu ana hatlarında boş kaldı. Pazar sabah saatlerinde E-5 Karayolu'nda herhangi bir yoğunluk yaşanmazken yolların akıcı olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre kentte trafik yoğunluğu saat 10.00 sıralarında yüzde 2 olarak ölçüldü.
(Oğuzcan Yazar/İHA)
Tatilciler gitti, İstanbul boşaldı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:25 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, İstanbul, Güncel
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