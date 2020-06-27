Tatilciler güneşli havanın keyfini çıkardı - Son Dakika

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce, 2011'in haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi, normalleşme sürecine geçilmesinin ardından tatilcileri ağırlamaya başladı. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü turistik mahalle Akyaka'da sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlenen tatilciler güneşli havanın keyfini denize girip, güneşlenerek doyasıya çıkardı. Kimi tatilcilerin ise kıyafetleri ile denize girmesi dikkat çekti.

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