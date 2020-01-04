Tatilciler hafta sonu Uludağ'a akın etti, pistler doldu - Son Dakika
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Tatilciler hafta sonu Uludağ'a akın etti, pistler doldu

6 saat önce

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Tatilciler hafta sonu Uludağ'a akın etti, pistler doldu, System.String[]

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 78 santimetreye ulaşmasıyla birlikte pistler dolup taşarken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı.

Uludağ'da, yılbaşından önce kar yağması, tatilcileri sevindirdi. Uludağ'a çıkmak isteyenler, teleferik önünde uzun kuyruklar oluştururken, manzara seyretmek isteyenler de telesiyejlerde bekledi. Oteller bölgesinde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynadı.

KAR KALINLIĞI 78 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dağda en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10, en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak belirlendi. Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı 78 santimetreye ulaşırken, önümüzdeki günlerde Uludağ'da tekrar kar yağışı bekleniyor.

OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Karın yağmasıyla birlikte otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını belirten bir otel yöneticisi Harbi Türk, "2020 yılına karla girdik. En büyük sevindirici olay bu. Yılbaşının öncesinde kar yağması bütün Uludağ'ı sevindirdi. Yılbaşı sonrasında 45-50 gün doluluğumuz var. Hafta sonları ve sömestre tatilinde doluyuz. Pistlerde kar durumu da yüksek. Bu kar kalınlığı Ocak ve Şubat ayını çıkarır. Herkes gelip Uludağ'da kar keyfini çıkarabilir" dedi.

'BİZLER İÇİN İYİ BİR FIRSAT'

Uludağ'da vakit geçirmenin kendisi için iyi bir fırsat olduğunu belirten Barış Eroğlu, "Uludağ güzel. Geçen hafta da gelmiştim. O zaman hava biraz daha soğuktu. Şu an iyi. Hafta sonu tatilini değerlendirmek için güzel bir fırsat. Uludağ çok kalabalık. Bu sene ikinci gelişim. Değişik bir duygu. Herkes denemeli" dedi. Eşiyle birlikte ilk kez Uludağ'a çıktıklarını dile getiren Emrah Akgün, "20 yıldır Bursa'da yaşıyorum. Gelmek bu güne nasipmiş. Eşimi de alıp Uludağ'a geldim. İnsanlar işe ara verip, monoton hayattan çıkıp kendine de değer vermeli. Herkesi Bursa'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kayak yapmayı öğrendikten sonra daha sık Uludağ'a geleceklerini belirten Mihriban Akgün ise, "Burası merkezden daha güzel ve daha sıcak. Herkes Uludağ'a gelmeli. Şu an tek amacımız kayak yapmayı öğrenmek. Kayak yapmayı öğrenirsek daha sık geleceğiz" diye konuştu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:21 Kaynak: DHA
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