Son Dakika Haberleri: Tatilciler iskelelere akın etti
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Tatilciler iskelelere akın etti

1 saat önce

Ramazan Bayramı nedeniyle tatile çıkan vatandaşlardan bazıları trafiğe yakalanmamak deniz ulaşımını tercih etti.

Tatilciler iskelelere akın etti, System.String[]
Ramazan Bayramı nedeniyle tatile çıkan vatandaşlardan bazıları trafiğe yakalanmamak deniz ulaşımını tercih etti. Yenikapı İDO iskelesinde arabalı vapur ve feribotlara yönelen araç sürücülerinin ve vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul'dan İzmir, Bursa ve Yalova'ya gidecek vatandaşların çoğu trafikte kalmamak için deniz ulaşımını seçti. Yenikapı İDO iskelesinde sürücüler ve vatandaşlardan dolayı oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların arabalı vapura ve feribota binmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında 10 günlük özel bayram tarifesi uygulayacak. Bu kapsamda 6 bine yakın seferle 5 milyondan fazla yolcu ve 50 bin araca hizmet sunulacak. Hızlı feribot ve deniz otobüsü dış hat seferlerinin yanı sıra, özellikle 24 saat doldur-boşalt yöntemiyle çalışacak Eskihisar-Topçular hattındaki araba vapuru seferleri hiç beklemeden kalkacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:12 Kaynak: İHA
İstanbul Deniz Otobüsleri, Ramazan Bayramı, Güncel
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