Tatilciler Konyaaltı Sahiline akın etti - Son Dakika

Tatilciler Konyaaltı Sahiline akın etti

Kumun altında 30 dakika kalan yaşlı adam:

"Kumun içine girdiğimde sıcaklıkla kanım harekete geçiyor. Bunun basıncı var o da damarlarımı rahatlatıyor D vitamini depoluyorum kışa hazırlık yapıyorum."

Antalya'da, yüksek nem ve sıcak havadan bunalanlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

40 dereceyi bulan sıcaklık altında, yaşlı bir adam sahilde kendini kuma gömdü

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da, yüksek nem ve sıcak havadan bunalanlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. 40 dereceyi bulan sıcaklık altında, yaşlı bir adamın ise kuma gömüldüğü görüldü.

Turizm kenti Antalya'da 31 derece olan sıcaklık yüzde 82'yi bulan nemle birleşince bunaltıcı bir hava ortaya çıktı. Hafta sonu olmasına rağmen nemli ve sıcak hava nedeniyle bir çok kişi tatil yerlerini tercih etti. Kent merkezinde boş kalırken, vatandaşların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve piknik yerleri oldu. Kentin bazı noktalarında termometreler 38 dereceyi gösterdi. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise ya deniz keyfi yaptı yada ağaç gölgelerinde serinledi. Bazı vatandaşların ise plaj şemsiyesi ile denize yürüyerek geldikleri görüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise hem nem hem hafta sonu yoğunluğu gözlemlendi. Denizin içinde ve kumsalda sosyal mesafe kuralının zaman zaman ihlal edildiği görüldü. Patenci gençler ve çocuklar sıcak havaya aldırmadan futbol oynayıp, paten kaydı.

Kuma gömüldü"

Öte yandan 40 dereceyi bulan sıcak altında 70 yaşındaki Galip Oktay'da sahilde kendini kızgın kuma gömdü. Önce içine uzanacak bir çukur açan Oktay'ı daha sonra yakınındaki çocuklar üzerini örtüp gömdü. Yaklaşık yarım saat sıcak havanın altında kumun içinde kalan 70 yaşındaki Galip Oktay, yüksek sıcaklıkları Antalya'da çok gördüğünü söyledi.

Temmuz ayına geldiklerini ve beklenen sıcaklıklar olduğunu dile getiren Oktay, " Temmuz ayı senede bir kez geliyor. Kumun içine girdiğimde sıcaklıkla kanım harekete geçiyor. Bunun basıncı var oda damarlarımı rahatlatıyor D vitamini depoluyorum kışa hazırlık yapıyorum. 22 yıldır kuma gömülürüm ve hep faydasını görmüşümdür." dedi.

"Mezarda zannediyorlar"

Kendisini mezarda zannettiklerini ama sağlığı için burada olduğunu dile getiren Oktay, " 10 ile 30 dakika arasında kalıyorum. 22 yıldır bu işi yapıyorum çok faydasını görüyorum."ifadelerine yer verdi.