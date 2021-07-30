Üye Girişi
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor - Son Dakika

Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor

30.07.2021 17:08
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla bazı tatilciler Marmaris'ten ayrılırken, Turunç Mahallesi'nde yangından etkilenen bölgelerdeki oteller ve yerleşim yerlerindeki vatandaşlar ve tatilciler, teknelerle ilçe merkezine getirilmeye devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla bazı tatilciler Marmaris'ten ayrılırken, Turunç Mahallesi'nde yangından etkilenen bölgelerdeki oteller ve yerleşim yerlerindeki vatandaşlar ve tatilciler, teknelerle ilçe merkezine getirilmeye devam ediyor.

Dün öğlen saatlerinde Armutalan Mahallesi'nde başlayan ve bir anda büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın bazı bölgelerde ulaşım yerlerini tehdit etti. Bazı evler ve iş yerleri yangından zarar gördü. Yangın nedeniyle alevlerden ve dumandan etkilenen bölgelerde ise tahliyeler devam ediyor. Son olarak Turunç Mahallesi'nde yangından etkilenen vatandaşlar ve turistler teknelerle ilçe merkezine getirilmeye devam ediyor. İlçe merkezine getirilen tatilcilere burada belediye ekiplerinin kurmuş olduğu çadırlarda yardımlarda bulunuluyor.

TATİLCİLER MARMARİS'TEN AYRILMAYA BAŞLADI

Marmaris'te etkili olan yangın nedeniyle ise bazı tatilcilerin ilçeden ayrılmaya başladıkları görüldü. Araçları ile ilçeden ayrılan tatilcilerin karayolunda yoğunluk oluşturduğu gözlemlenirken, trafik ekipleri de ulaşımın sağlıklı bir şekilde yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

(Güldemet Kızıl - Bekir Tosun - Eren Ayhan/İHA)

Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor

Hisarcık, Marmaris, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, araçlarıyla alevlerin ortasında kaldı 17:28 Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, araçlarıyla alevlerin ortasında kaldı Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı 17:14 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı 17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı 16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda! Bakanlar tabutları omzunda taşıdı 16:29 Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda! Bakanlar tabutları omzunda taşıdı Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! 15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi
Son Dakika! Erdoğan'dan 14:43 Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki 14:20 Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki

Son Dakika Haberleri
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:27 Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, araçlarıyla alevlerin ortasında kaldı
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
16:58 Samsun mavi renge dönebilmek için kampanya başlattı! Korona aşısı olan hediye kazanabilecek
16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
16:32 YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı
15:55 Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım
15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı         
17:24
PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu teslim olan anne, HDP'lilerin skandal soğan sözlerini hatırlatıp: Sözünüzü tutun PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu teslim olan anne, HDP'lilerin skandal soğan sözlerini hatırlatıp: Sözünüzü tutun         
17:13
Samsun mavi renge dönebilmek için kampanya başlattı! Korona aşısı olan hediye kazanabilecek Samsun mavi renge dönebilmek için kampanya başlattı! Korona aşısı olan hediye kazanabilecek         
16:59
Minecraft oyuncusu, okyanusun ortasına devasa bir yapı inşa etmek için 6 ay harcadı Minecraft oyuncusu, okyanusun ortasına devasa bir yapı inşa etmek için 6 ay harcadı         
16:35
Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım         
15:56
Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı         
14:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor         
14:38
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı         
13:57
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu         
11:41
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 17:38:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement