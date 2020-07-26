Tatilciler otellerdeki Covid-19 önlemlerinden memnun - Son Dakika

Tatilciler otellerdeki Covid-19 önlemlerinden memnun

SAĞLIK Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında konaklama tesisleri için hazırladığı 'Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip otellerde kalan yerli ve yabancı turistler, yeni oluşturulan kurallardan memnun olduğunu söyledi.

Tatilciler otellerdeki Covid-19 önlemlerinden memnun, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında konaklama tesisleri için hazırladığı 'Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip otellerde kalan yerli ve yabancı turistler, yeni oluşturulan kurallardan memnun olduğunu söyledi. İsveç'ten tatile gelen Meltem Yanar (32), İsveç'te Türkiye'dekinin 4'te biri kadar önlem olmadığını anlatarak, "AB, Türkiye'ye kurban olsun" derken, mali müşavir İbrahim Eyüp Kaya (36), "Sahilde ve havuzlarda kullanacağımız her yer sosyal mesafeye göre ayrılmış durumda. Açıkçası çok memnunum. Herkes gönül rahatlığıyla tatilini yapabilir" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve konaklama sektörü temsilcileri tarafından kuralları belirlenen 'Güvenli Turizm Sertifikası' uygulaması başlatıldı. Sertifikaya sahip olan otellerde geçen yıllara göre birçok uygulama yeniden oluşturuldu. Tatilcilerin bavulları otel girişinde ultraviyole ışınlarla dezenfekte edilirken, girişte herkesin ateşi ölçülerek kayıt altına alınıyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi resepsiyon önünde yığılmaların önlenmesi için otele giriş yapan yerli ve yabancı turistler lobide oturtularak, her aileden 1 kişi kayıt yaptırmak amacıyla resepsiyona yönlendiriliyor. Rezervasyon yaptıran tatilcilerin odaları otele girişlerinden bir gün önceden ultraviyole ışınlarla dezenfekte edilip havalandırılıyor. Otellerin hemen her yerinde dezenfektan ürünleri bulunurken, resepsiyon, bar, restoran gibi toplu olarak bulunulan her yerde sosyal mesafe uyarıları yer alıyor. Havuz ve sahilden faydalanmak isteyen tatilciler için çocuklu aileler ve çiftler ayrı ayrı bölümlerde yüzüp, güneşleniyor. Diğer taraftan yerli ve yabancı turistlerin en çok yığıldığı bölümlerden olan restoranda tatilcilere yemekleri otel personeli tarafından veriliyor.

'HERKES ESKİ GÜNLERİ ARIYOR 'Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelin genel müdürü Ahmet Mevlütoğlu, Covid-19 nedeniyle hem tatilcilerde hem de çalışanlarda bir konsantrasyon eksiği ve tedirginlik gözlemlediklerini belirterek, "Herkes eski günleri arıyor. Bizim otelimizde misafirlerin çoğunluğu devamlı misafirdir. Açıkçası her karşılaşmamızda 'eski ortamı özlüyoruz' diyorlar. Umarım bu sorun kısa sürede hallolur, insanlarımız yine maskesiz bir şekilde gülümseyerek tatillerini geçirir" dedi.'MİSAFİRLERİMİZLE YEMEK ARASINDAKİ O BAĞLANTIYI KOPARDIK'Otel olarak Covid-19 önlemleriyle ilgili güvenli turizm sertifikasını aldıklarını belirten Mevlütoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle misafirlerimizin bavullarını dezenfekte edilen alana alıyoruz. ULV cihazıyla dezenfekte ediyoruz. Misafirlerimizin içeri girerken ateşleri ölçülüyor ve bunlar kayıt altına alınıyor. Daha sonra misafirlerimizi oturtuyoruz, o aileden gelen bir kişiyi resepsiyona davet ederek, kendilerinden en hızlı şekilde kayıt işlemlerini yapıyoruz. Asansörlerimizi çocuklu aileler ve çiftler olarak ayırdık. Misafirlerimizin odaları bir gün öncesinden ULV cihazıyla dezenfekte ediliyor ve havalandırılıyor. Misafirlerimiz odalarına girmeden önce yine havalandırılıyor. Otelimizin her yerinde sosyal mesafe uyarıları yerlerde veya duvarlarda bulunuyor ayrıca misafirlerimizin göz teması içinde bulunan her yerde dezenfektan ürünleri yer alıyor. Misafirlerimiz dokunmadan ellerini dezenfekte edebiliyor. Manavgat'ta en popüler olan her şey dahil sistemidir. Misafirlerimizin o eski alışkanlıklarından uzak kendilerine büfelerde biz hizmet ediyoruz. Yemekleri, kendilerinin gösterdiği şekilde misafirlerimize personelimiz tarafından sunuluyor. Dolayısıyla misafirlerimizle yemek arasındaki o bağlantıyı kopardık. Havuzlarda, özellikle oturma alanlarında sosyal mesafe kurallarına uygun yeni düzenlemeler yaptık. Biz aileler için ve çiftler için ayrı ayrı bölümler oluşturduk. İki ayrı ailenin arasında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bir set de çektik. Şu ana kadar herhangi bir sorun yok."'AB, TÜRKİYE'YE KURBAN OLSUN'Ailesiyle İsveç'ten Türkiye'ye tatile gelen Meltem Yanar, Türkiye'ye gelirken hem uçakta hem de otelde gördüklerinden çok etkilendiğini söyleyerek, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine almamış olmasından dolayı eleştirdi. İsveç'te Türkiye'deki önlemlerin 4'te biri kadar önlem olmadığını anlatan Yanar, "AB, Türkiye'ye kurban olsun. İsveç'te kesinlikle hiçbir önlem yoktu dersem yalan söylemiş olmam. Biz çocuklarımızı okula göndermemeyi düşündük. Türkiye'de uzaktan eğitim başlayınca, İsveç'te bu konu çok tartışıldı. Sadece lise ve üzeri okullarda eğitim gören öğrenciler evden eğitim aldı. Ama yine yeteri kadar değil. Benim bir 10, bir de 7 yaşında 2 çocuğum var, mecburen okula göndermek zorunda kaldık" dedi.'BUNLARI GÖRDÜĞÜMÜZDE DE ÇOK SEVİNDİK'İsveç'te uçağa bindikleri havalimanında sosyal mesafe uyarısı dışında hiçbir önlem olmadığını söyleyen Yanar, "İsveç'in kendi havaalanında kesinlikle herhangi bir önlem yoktu. Sadece sosyal mesafe uyarıları vardı. 'Kendinizi koruyun' diye. Onun dışında maskeydi filan hiçbir şekilde önlemler yoktu. Ama uçağa binmemizle birlikte maske zorunluluğu başladı. Uçakta sosyal mesafe kurallarına riayet edildi. Personelin tamamı maskeli ve eldivenliydi. Havaalanına indiğimizde de polis kontrolünde olsun diğer yerlerde olsun görevliler bizi sürekli uyardı. Dezenfektanlar dahil olmak üzere çok fazla önlem vardı. Bunları gördüğümüzde de çok sevindik" diye konuştu.'PERSONEL NE İSTİYORSAK BİZE VERİYOR'Tatil yaptıkları otelin çok sakin olduğundan da bahseden Meltem Yanar, sözlerine şöyle devam etti: "Bu hoşumuza gidiyor. Covid-19'la beraber artık hayatımız değişti. Otel de buna uymuş durumda. Otelin bütün personelinde maske var. Her yerde 'sosyal mesafenizi koruyun' diye işaretler var. Her bir yönümüzde dezenfektanlar var. Dezenfektanlar elimiz değmeden otomatik sıkılıyor. Bu nedenle çok memnunuz. Yemekleri kendimiz almıyoruz; otel personeli ne istiyorsak bize veriyor. O anlamda da hoşuma gitti. Eskiden ziyan oluyordu, şimdi onlar verdiği için yeteri kadar veriyorlar."'SIKINTILI HİÇBİR DURUM YOK'

İstanbul'dan tatile gelen mali müşavir İbrahim Eyüp Kaya da insanlar üzerindeki Covid-19 korkusunun yersiz olduğunu ve kurallara uyulduğu durumlarda herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi. Geçen yıl da aynı otele tatile geldiğini anlatan Kaya, "Covid-19 bütün dünyayı sardığı için biraz korkumuz oldu. Şu an itibariyle otelde 4'üncü günüm, Covid-19 önlemlerini otelde çok da iyi olduğunu görüyorum. Personellerin hepsinde maske var. Açık büfe dediğimiz sistem şu anda bence daha iyi. Hiç kimsenin yemeklerle teması yok. Tamamen personel tarafından veriliyor. Akşam yemeklerinde restorana girerken yine ateşimiz ölçülüyor. Sahilde ve havuzlarda kullanacağımız her yer sosyal mesafeye göre ayrılmış durumda. Açıkçası çok memnunum. Sıkıntılı hiçbir durum yok. Biz bir şekilde Covid-19'a alışmak zorundayız. Bu sene evimizde kaldık 2 ay, biz sıkıldık çocuklarımız sıkıldı evde. Bence gönül rahatlığıyla herkes tatilini yapsın. Çok fazla korkmasınlar, Buralarda alınan önlemler gayet iyi" dedi.


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 08:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tatilciler otellerdeki Covid-19 önlemlerinden memnun - Son Dakika
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