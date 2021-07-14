Tatilciler özel araçlarla seyahate yönelince otobüsler boş kaldı

Bayram tatili öncesinde her yıl yoğunluğun kaldırmak için ek seferlerin konulduğu İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali, vatandaşların tatil yolculuğunda özel araçları tercih etmesi sebebiyle boş kaldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde beklenen yoğunluk henüz yaşanmadı. Terminallerde yaşanan yoğunluğun önceki yıllara nazaran çok daha az olduğunu belirten otogar görevlileri, vatandaşların özel arabalarını ve hava yollarını daha tercih etmelerinin otogardaki yoğunluğu azalttığını söylediler. Önceki yıllarda ek seferlerin olduğunu ancak bu yıl öyle bir durumun olmadığını ifade eden yazıhane çalışanı Ali Aydemir, "30 yıldır bu işi yapıyorum. Bu sene işler maalesef yoğun değil. Doğu arabaları normalde dolu, onlar ek sefer yapmıyor. Karadeniz'e hep ek sefer yapardık onlar da yok. Bayram yoğunluğu önceki yıllara nazaran daha az. Bunun sebebi pandemi de olabilir, bir de insanların artık özel arabaları var, mahallelerden araba kalkıyor, minibüsler kalkıyor. Otogarda biraz ciddiyetsizlik var. Bizi etkiliyor, Karadeniz'i etkiliyor tabi" dedi.

"Bilet fiyatlarında artış var"

Bilet fiyatlarındaki artış olduğunu ifade eden Aydemir, "Bilet fiyatlarında tabi ki bir artış var mesela Ordu'ya 200 lira. Trabzon 220 lira. Arabalar 2+1 olduğu için mecbur fiyatlar yüksek tutuluyor. Önceden 46 gidiyordu arabalar şimdi 38 gidiyor, dönüşler boş. Önceki bayramlarda ben buradan hep ek servis kaldırıyordum maalesef bu sene yok" diye konuştu.

"Bu pahalılık kesinlikle pandemi dönemi ile alakalı"

Bilet fiyatlarındaki pahalılığın pandemi dönemi ile alakalı olduğunu ifade eden yolcu Hakan Çelik, "Bayram dolayısıyla Ankara'ya gidiyorum. Bileti online sistemden aldım, internet üzerinden. 10 gün önce falan aldım ki garanti olsun diye çünkü bilet bulmakta zorlanacağımı düşündüm. Bilet fiyatları normalde pahalı ama mecburen almak zorundaydık aldık yani. Bu pahalılık kesinlikle pandemi dönemi ile alakalı" şeklinde konuştu. - KOCAELİ