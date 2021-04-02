Tatilciler pandemi döneminde karavanlara yöneldi - Son Dakika

Tatilciler pandemi döneminde karavanlara yöneldi

02.04.2021 14:37
Tatilciler pandemi döneminde karavanlara yöneldi, System.String[]

Pandemiyle birlikte insanlar izole bir tatil amacıyla karavanlara yöneldi.

Pandemiyle birlikte insanlar izole bir tatil amacıyla karavanlara yöneldi. Karavan üretici firmaları yetkilileri, pandemi öncesine göre satışlarda yüzde 80 oranında bir artış olduğunu belirtti. Karavan fiyatlarının ise 50 bin TL'den başlayıp, 1 milyon TL'ye kadar çıktığı görüldü.

Pandemiyle birlikte insanların yaşam tarzları da değişti. Salgın sonrası izole bir tatil arayışına giren insanlar karavanlara yöneldi. Karavan üretici firmaların yetkilileri, pandemi öncesine göre satışlarda yüzde 80 oranında bir artış olduğunu belirtiyor. Karavan fiyatlarının ise 50 bin TL'den başlayıp, 1 milyon TL'ye kadar çıktığı görülüyor.

Karavanist İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı, Büyükçekmece'deki fuar ve kongre merkezinde başladı. 13 Nisan tarihine kadar açık olan fuarda, her bütçeye uygun karavanın bulunduğu belirtiliyor. Karavanlar 50 ila 1 milyon lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

"Pandemiyle beraber ailelerin daha fazla talebi oldu"

Karavan üreten bir firmanın sorumlusu Ahmet Karagöz, pandemi döneminde karavanlara talebin arttığını belirterek, "Uzun zamandır insanların doğa isteği, pandemiyle birleşince doğa hayatına yönelim oldu. Tatilciler otelde konaklamak yerine, izole bir alanda vakit geçirmeyi bu dönemde daha çok istedi. Pandemi döneminde hem çekme hem de motokaravanlara ciddi bir talep oluştu. 45 yaş ve üzeri insanlar daha fazla motokaravana yönelirken, 45 yaş altındakiler ise çekme karavan tercih ediyor. Türkiye'de çok fazla üretici var. Türkiye'de karavan son 7-8 yıldır revaçtaydı ama pandemiyle beraber ailelerin daha fazla talebi oldu. Özellikle ranzalı modeller tercih edilmeye başlandı" dedi.

"Pandemi öncesine göre satışlarda yüzde 80 oranında artış oldu"

Karavan üreticisi bir firmanın satış müdürü Furkan Güneri ise, "Pandemi döneminde karavanlara talep arttı. Çünkü insanlar artık sabit yerlerde kalmak istemiyorlar, kendi izole alanlarını oluşturmak istiyorlar. On road ve off road olarak adlandırılan karavanlar mevcut. Off road karavanlar kamp alanları dışında da kamp yapmayı sağlayan modeldir. Genel olarak fiyatlara baktığımız zaman, 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar karavan çeşitleri bulunuyor. Pandemi döneminde karavanlara talebin artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de ailelerin tercih etmesidir. Türk firmalarının ürettiği karavanlar, 4 ya da 6 kişilik olarak tasarlanıyor. Geniş aileler için karavan modelleri de mevcut. Pandemi öncesine göre satışlarda yüzde 80 oranında artış olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Tatilciler pandemi döneminde karavanlara yöneldi
Tatilciler pandemi döneminde karavanlara yöneldi

Büyükçekmece, Türk Lirası, İstanbul, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tatilciler pandemi döneminde karavanlara yöneldi - Son Dakika


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