DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Tatilciler salgın nedeniyle dönmedi, Bodrum'un nüfusu 600 bine yaklaştı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin nüfusu, koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle yazlıkçılar evlerine dönmeyi erteleyince 600 bine yaklaştı. Kış nüfusunun 170 bin olduğu ilçe, bu artışla 45 ilin nüfusun geride bıraktı. Sezonun uzaması nedeniyle işleri artan esnaf ise durumdan memnun olduklarını söyledi.

Ege'deki tatil beldelerinde yaz tatilini geçiren birçok yazlık sahibi, koronavirüs vakalarının arttığı şu günlerde tatillerini uzatarak, evlerine dönmeyi erteledi. Koronavirüs nedeniyle okulların uzaktan eğitime devam etmesi ve diğer illere göre Muğla'da pandeminin durağan seyretmesi de yazlıkçıların tatillerini uzatmasına neden oldu. Nisan ayından itibaren Türkiye'nin çeşitli illerinden Muğla'nın turizmdeki lokomotifi Bodrum'a gelen yazlıkçılarla birlikte ilçenin nüfusu 600 bine çıktı. Normal şartlarda kış nüfusu 170 bin olan ilçede nüfustaki artış, trafik yoğunluğu ve alt yapı sorunları başta olmak üzere pek çok sıkıntıyı da beraberinde getirdi.

NÜFUSU 45 İLİ GEÇTİTatilcilerin evlerine dönmeyince Bodrum, 45 ilin nüfusunu geride bıraktı. Tatilciler, büyük kentlerde pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan etkilenmemek için havalar soğuyana kadar mümkün olduğunca burada kalacaklarını söyledi. Yerli ve yabancı tatilciler Bodrum'un tadını çıkartırken, bu durum en çok işleri açılan esnafı sevindirdi.

Bodrum'da restoran işletmeciliği yapan, Osman Şirin, "Pandemi nedeniyle yazlıkçılar tatillerini, geçmiş yılara göre uzatınca bu durum esnafa yaradı. Geçen seneye göre çok daha iyi işler yapıyoruz. Bunun birkaç ay daha süreceğini düşünüyoruz. Böyle giderse kışın da dükkanlarımızı açacağız. Evlerine dönmeyen tatilciler, Bodrum ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Hatta buradaki yazlık evinde kalanların, kayıtlarını da buraya aldırması gerekir. Buranın bir hanesi olarak ilçenin bütçeden aldığı pay artar. Bodrum hep yazlıkçılar bölgesi olarak biliniyor, hiçbir kış Bodrum'u dolu görmedik. Keşke olmasaydı ama pandemi bize fırsat olarak döndü" dedi.

Kafe-restoran işletmecisi Adnan Şen ise, "İnsanın olduğu yerde hareket olur. Ancak Bodrum'a gelen ve burada kalan tatilcilerden temennimiz adres kayıtlarını buraya aldırmaları. Bodrum'a büyük talep var, daha da artarak devam ediyor. Bodrum'da alan çok genişledi çok büyük hizmet istiyor, bakım istiyor. Pandemi döneminde en azından burada kalırlarken Bodrum'a ufak da olsa katkıları olur. Böylelikle bütçeden alacağı pay artacak olan Bodrum'da hizmet kalitesi de biraz olsun artar diye düşünüyorum" dedi.

Bodrum'da 6 yıldır butik otel ve kafeterya işletmeciliği yapan Fikriye Taşoğlu Erdoğan da şunları söyledi:

"Okulların uzaktan eğitimle devam etmesi, tatilcilerin ve yazlıkçıların evlerine dönmelerini ertelemesine neden oldu. Bu nedenle de ilçe nüfusu arttı. Güvenli olması, hijyen ve maske kurallarına uyulması, pandemi döneminde Bodrum'u cazip hale getiriyor. İşletme olarak biz de hassas olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede kalan yazlıkçılar ve tatilciler de buna özen gösteriyor. Dolayısıyla bizlere de bunun olumlu etkisi oluyor. Hem sezon uzamış oluyor hem de misafirler gelmeye devam ediyor. Bizler esnaf olarak bu durumdan mutluyuz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Bodrum'un drone ile çekilen görüntüsü-Bodrum'daki nüfusun artmasıyla yaşanan trafik yoğunluğundan görüntü-Esnaflarla röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hasan AKYILDIZ/ BODRUM (Muğla),

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İslahiye'de, 12 bin kişi kırmızı biberden ekmeğini kazanıyor GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızı biberin tarladan toplanıp, çöplerinden temizlenerek kurutulması ile oluşan sektör 12 bin kişiye kazanç sağlıyor.

Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümü Gaziantep'ten karşılanıyor. Kentte 12 bin kişi, biber toplama ve çöp temizleme ile kurutma işlerinde çalışarak, geçimini sağlıyor. Sektörde çalışanların beklediği toplama ve çöp temizleme kilogram ücretleri de belirlendi. Tarım işçileri günlük olarak toplama ve çöp temizleme işleriyle 70 ile 120 lira arasında para kazanacak.

TESPİT KOMİSYONU TOPLANDIİslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ilçede 35 bin dönüm alanda üretimi yapılan kırmızı biber hasadında 5 bin, çöp temizlemede ise 7 bin olmak üzere 12 bin tarım işçisinin çalıştığını söyledi. Köse, bu yıl için tespit komisyonunun toplantısında 06.30 ile 17.30 saatleri arasında çalışacak olan işçilerin, tarladaki biberi 4 lira 10 kuruştan, çöp temizlemeyi ise kilosu 4 lira 50 kuruştan yapmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------- Biber hasadıBiber çöpü temizlemeÇöp temizleyenler ile röportajlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Zeki Müren, 24'üncü ölüm yılında mezarı başında anıldı TÜRK sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren, ölümünün 24'üncü yıl dönümünde, Bursa'da bulunan Emir Sultan Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kısıtlı katılımla yapıldı.

Emir Sultan Mezarlığı'ndaki anma törenine; Müren ailesini temsilen İlknur Güner, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) Bursa Şubesi temsilcileri ve Zeki Müren Kültür Sanat Derneği Başkanı İsmail Eren katıldı. Törene koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı. Törenin ardından açıklama yapan Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner'in eşi İlknur Güner, "Biz her sene buraya geldiğimizde duygu yüklü oluyoruz. Onun ailesinden olmak bizim için iftihar vesilesidir. Zeki Müren, Türk toplumunu hüzünde, mutlulukta, neşede ve sevinçte birleştiren bir sanatçıydı. Bu sene pandemi sebebiyle daha sade bir tören uygun görüldü. Biz yine aile bireyleri olarak mevlidimizi okutacağız. İzmir'de vefat ettiği yerde biz onu anma konserleriyle kutluyorduk. Pandemi sebebiyle o da sekteye uğradıö dedi.

'ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM GÜNEŞİ OLDU'

TEV Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan ise "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Zeki Müren'i anma etkinliklerimizi, koronavirüs sebebiyle toplum sağlığını gözeterek, halka kapalı gerçekleştiriyoruz. Bu sene Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki anma törenimizi de maalesef gerçekleştiremiyoruz. Zeki Müren, bütün mal varlığını TEV ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı. 2002 yılından bu yana hizmet veren TEV, TSKMEV ile Zeki Müren Kültür ve Sanat Lisesi'nde 1800 öğrenciye eğitim verildi. Halen 295 öğrenciye eğitim verilmektedir. 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılında da 261 öğrencimize 700 lira burs sağlanacaktır. Yapmış olduğu hayırlarla 'sanat güneşi'miz, öğrencilerimizin 'eğitim güneşi' de oldu. Kendisini şükran ve minnetle anıyorumö diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi Ahmet Naci de "Zeki Müren tüm mal varlığını iki derneğe bağışladı. Bizler de vakıf olarak gazilerimize veya şehit ailelerine destek sağlamaktayız. Ayrıca Zeki Müren fonundan operasyonlara da destek oluyoruz. Tüm şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının eğitim desteğini de üstlenen bu fon, her yıl yüzlerce öğrenciye destek oluyor" dedi.