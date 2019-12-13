Tatilciler yılbaşını Palandöken'de geçirmek için erken davrandı - Son Dakika

Kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yılbaşında yurt içi ve dışından çok sayıda tatilciyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Uzun ve dik pistleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken'de otelciler, misafirlerin eşsiz bir yılbaşı tatili geçirmesi için farklı ve zengin eğlence paketleri hazırladı.

Gece boyunca kayağın ve havai fişek gösterilerinin yapılacağı merkezde, çok sayıda sanatçı da sahne alacak. Eğlence programlarının yanı sıra cağ kebabı, kadayıf dolması ve kesme çorbası gibi yöresel lezzetlerin de misafirlere sunulacağı kentte, otellerdeki doluluk oranın yılbaşı gecesi yüzde 100'e çıkması bekleniyor.

Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan'dan çok sayıda turistin rezervasyon yapmaya başladığı merkezde, otelciler yılbaşı için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yılbaşı için rezervasyonlar yüzde 80'i buldu

Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'deki pistlerde kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığını söyledi.

Aralık ayının ilk haftası itibarıyla yılbaşı için rezervasyonların yüzde 80'i bulduğunu ifade eden Akça, "Palandöken'in en önemli özellikleri, kar garantisi vermesi, ulaşımın kolaylığı, pistlerin güvenliği, personelin ve işletmelerin çok eğitimli olmasıdır. Bu yönleriyle Palandöken, diğer kayak merkezlerine göre misafirlerine hizmet verme açısından bir adım öne çıkarıyor. Yılbaşında rezervasyonu yüzde 100'le tamamlayacağız." dedi.

Akça, yurt içindeki rezervasyonların büyük çoğunluğunun İstanbul ve İzmir'den yapıldığını belirterek, yurt dışından Gürcistan, Azerbaycan ile Rusya'dan da rezervasyonların yapıldığını dile getirdi.

Yılbaşı için 3 günlük dolu dolu eğlence

Paladöken'deki otellerin yılbaşı eğlencelerini tek geceye sıkıştırmadığını aktaran Akça, "Çok sayıda işletme yılbaşı eğlencesini 3 gece halinde sunacak. Yılbaşından 3 gün önce başlayan etkinlikler fazlasıyla eğlenceli ve özel yiyecek menüleri yapacağız. Misafirlerimiz yılbaşı tatilinde Palandöken'de bol bol eğlenecektir. Bu yıl Türkiye'de yılbaşının merkezi kesinlikle Palandöken olacak denilebilir. Bütün hazırlıklarımız o yönden tamamlandı." ifadesini kullandı.

Polat Otel Genel Müdürü Bora Kanber de hem yılbaşına hem de kayak sezonuna hazır olduklarını dile getirdi.

Yılbaşı rezervasyonların yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Bora, şunları kaydetti:

"Merkeze gelen turistler memnun kaldığı için her yıl üzerine misafir katlanarak geliyor. Yılbaşı karla özdeşleştiği için herkes yeni yılda kar bekler. Karın beyaz dokusu pırıl pırıl temizliğiyle yeni yıla girmek bir anlam ifade ediyor. Bu düşünceyle yılbaşını kayak merkezlerinde geçirecek insanların, daha eğlenceli yılbaşına gireceğini düşünüyorum. Ailelerin çocuklarıyla kar topu oynaması, kar üzerinde ve kar yağışı altında yeni yıla girmesi çok daha keyifli."