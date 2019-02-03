Son Dakika Haberleri: Tatilciler Yıldızdağı'na Akın Etti

Tatilciler Yıldızdağı'na Akın Etti

1 saat önce

Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi sömestir tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Tatilciler Yıldızdağı'na Akın Etti, System.String[]
Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi sömestir tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Sivas'ta bulunan Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi, 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı ve uygun hava koşulları ile kayakseverlerin akınına uğradı. Pistler, Sivas ve Tokat başta olmak üzere çevre illerden gelen kayakseverler ile doldu taştı. Teleski, telesiyej ve yürüyen bantların önünde uzun kuyruklar oluştu. Özellikle hafta sonu tesis kapasitenin üzerinde hizmet verdi. Pazar günü 10 binden fazla kişi telesiyeji kullandı. Yıldızdağı'ndan memnun ayrılan kayakseverler, "Pistler ve hava çok güzel. İşletme hizmetleri de çok güzeldi. Bizler için güzel bir tatil oldu" dediler. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:36 Kaynak: İHA

Sivas, Güncel
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