Son Dakika Haberleri: Tatilcilere fok ve caretta caretta sürprizi
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Tatilcilere fok ve caretta caretta sürprizi

31 dakika önce

Antalya ve Muğla'da tura çıkan tatilciler, nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ve caretta caretta sürprizi yaşadı.

Tatilcilere fok ve caretta caretta sürprizi, System.String[]
Antalya ve Muğla'da tura çıkan tatilciler, nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ve caretta caretta sürprizi yaşadı.

Antalya ve Muğla açıklarında tekne turuna çıkan tatilciler, nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan Akdeniz foku ve caretta caretta'yı görünce neye uğradığını şaşırdı. Fethiye - Göcek arasında Akdeniz fokunu gören tatilciler, o anları cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti. Suya dalıp çıkan fok, tatilcilere adeta poz verdi.

Antalya'nın turizm cennetlerinden Adrasan'da çekilen bir diğer görüntüde de, dalış gerçekleştiren tatilci karşısında caretta caretta görünce şaşkınlık yaşadı. Sualtı kamerasıyla o anları kaydeden tatilci, caretta caretta'ya yaklaşarak onu sevdi. İkili uzun süre su altında tur attı. - ANTALYA
Akdeniz, Antalya, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:08 Kaynak: İHA
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