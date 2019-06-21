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Tatilcilere köpüklü serinlik

27 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sıcak havanın bunalttığı yerli ve yabancı tatilciler köpük partisinde serinledi.

Tatilcilere köpüklü serinlik, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sıcak havanın bunalttığı yerli ve yabancı tatilciler köpük partisinde serinledi.
Kemer'de hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 66 düzeyinde seyretmesi yerli ve yabancı tatilcileri bunalttı. Turistler sıcak havadan kurtulmak ve serinlemek için denize girmeyi ve kaldıkları otellerdeki havuz aktivitelerine katılmayı tercih etti.
İlçe merkezindeki Asdem Park Otel, çoğunluğu Rus ve Ukraynalı turistlerden oluşan tatilciler için köpük partilerinin sayısını artırdı. Köpük partileri DJ Tatiko'nun çaldığı parçalar eşliğinde başlarken, turistler de hem dans etti hem serinledi. Go go dansçı kızların şovları da ilgiyle izlendi.
Otelin eğlence müdürü Hamza Kubal, "Hava sıcaklıklarının ve nemin artması dolayısıyla özellikle otelimizde konaklayan Rus ve Ukraynalı turistlerin isteği nedeniyle köpük partileriyle misafirlerimizi eğlendirmeye devam ediyoruz" dedi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:20 Kaynak: DHA
Antalya, Kemer, Güncel
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