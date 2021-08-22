Üye Girişi
Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk - Son Dakika

Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk

22.08.2021 10:46

Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk Yıllar önce göç sırasında Akdeniz kenarında kalan bazı pelikanların Mersin'de evi olarak alıştığı balık restoranının sahibi İzzet Taşkan'la dostlukları dikkat çekerken, tatile gelenlerin de neşesi oluyor Denizde tatilciler arasında...

Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk

Yıllar önce göç sırasında Akdeniz kenarında kalan bazı pelikanların Mersin'de evi olarak alıştığı balık restoranının sahibi İzzet Taşkan'la dostlukları dikkat çekerken, tatile gelenlerin de neşesi oluyor

Denizde tatilciler arasında yüzen ardından kumsalda gezen pelikanlar, akşamları da restorana geçerek balıklarını yiyip, çeşmeden ise su içip mekanda Taşkan'a eşlik ederek günlerinin tamamlıyor

MERSİN - Yıllar önce göç sırasında Akdeniz kenarında kalan bazı pelikanların Mersin'in Kumkuyu bölgesindeki bir balık restoranını evi olarak benimsemesi ve sahibi İzzet Taşkan'la dostluk kurmalarıyla başlayan hayatları tatilcilere de neşe kaynağı oluyor.Gün içinde denizde ve sahil kenarında tatilcilerle vakit geçiren pelikanlar, akşamları ise dostluk kurdukları Taşkan'ın yanından ayrılmıyor.

Turizmi ile ön plana çıkan şehirlerden Mersin'in Erdemli ilçesi'ne bağlı Kumkuyu mevkiine gelen tatilciler, pelikanların sürprizi ile karşılaşıyor. Denizi ve kumsalı ile tatilcilerin özellikle tercih ettiği Kumkuyu mevkiinde 30 yılı aşkı süredir balık restoranı işleten 3 çocuk babası 69 yaşındaki İzzet Taşkan'ın 25 yıl önce yaralı bir pelikana sahip çıkmasıyla hem göç edemeyen hayvanların hem de Taşkan'ın hayatı renklendi. 25 yıl süre içinde 30'a yakın pelikanla ilgilenen, tedavisinden yiyecekleri balığa kadar her türlü ihtiyacını karşılayan Taşkan, son 10 yıldır yanından ayrılmayan 3 pelikanla da ayrı bir dostluk kurdu. Gün içinde denize açılan, tatilcilerin arasında yüzüp, sahil kenarında vatandaşların arasında gezen pelikanlar akşamlar ise tekrar restorana dönüyor. Burada ilk önce Taşkan'ın yanında gelen pelikanlar onunla birlikte balıkların bulunduğu bölgeye geçerek karnını doyuruyor, ardından da alıştıkları sebil çeşmesinde susuzluklarını gideriyor,daha sonra ise mekanda müşterileri takip ediyorlar.

"Ağızlarının tadını biliyorlar, sadece levrek yiyorlar"

25 yıl önce yaralı bir pelikanla yolunun kesişmesiyle ilgisinin başladığını belirten restoran işletmecisi 69 yaşındaki İzzet Taşkan,"Burası balık restoranı olunca işimle de ilgili olduğu için ilgilenmeye başladım. Zaman içerisinde buranın amblemi oldular. Bizim kendi resmimizi koyacağımıza pelikanımızı koyduk. İnsanlar geldiği zaman ilk önce İzzet usta merhaba demez, pelikan nere der" ifadelerini kullandı.

25 yıllık süreç içerisinde 30 civarında pelikana baktığını şuanda ise 3 tane olduğunu anımsatan Taşkan, bazılarının tedaviye götürdüğü hayvan hastanesinde öldüğünü, en iyi tedavisinin pansuman olduğu, bu sayede uzun yıllar yaşadıklarını kaydetti.

Şuanda ilgilendiği 3 pelikandan birinin ayağının yaralandığını dile getiren Taşkan,"Burada bulunanlar doğada uzun süre uçamayan ve yaralanıp tedavisi yapılanlar. Şuanda burada bulunanlar 10 sene önce gelmişti. İlk geldikleri zaman renkleri alacalı olur, sonradan beyaza bürünürler. Bunların her biri her gün yarım kilogram levrek yer. Ağızlarının tadını bilir. Pandemi de Norveç Uskumrusu aldık, biz seviyoruz yiyoruz, bunlar yemiyor. Alışmışlar levreğe, küçük balık da yemezler. Mersin'de doğada bir yaralı pelikan bulundumu, baksa baksa İzzet usta bakar diyerek getirirler. Bunlar her gün 1,5- 2 kilogram balık yerler. Hava soğuduğu zaman 2'şer tane balık da yiyebiliyorlar"diye konuştu.

"Balıksız olur, pelikansız olmaz"

Tatilcilerin ilk pelikanlara bakmak için geldiklerini aktaran Taşkan,"Bende bu Pelikanları bir sorumluluk içerisinde her sene yaza hazırlıyorum. Gelen insanlar ilk önce bunlara baktığı için bir görev gibi görüyorum. İzzetin yeri yani Ekran Balık'ta, müzikte Joluio Iglesias ve pelikanlar olmazsa olmaz.Balık olmaya bilir ama bu iki şey mutlaka olur"diyerek sözlerini tamamladı.

Ötayandan sürekli bölgeye gelen tatilciler, özellikle pelikanları görmek istediklerini aktarırken, ilk defa gelenler de hoş bir sürprizle karşılaştıklarını ifade etti.

Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk
Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk
Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk
Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk
Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk
Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk
Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk
Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk
Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk
Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk
Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk
Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk

Akdeniz, Kumkuyu, Mersin, GÖÇ, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a kritik soru: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var? 14:36 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a kritik soru: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var? Cevap sorunun içindeydi! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecanına yenildi 14:13 Cevap sorunun içindeydi! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecanına yenildi Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde 13:35 Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde
Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz 13:16 Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi 13:12 Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı 12:24 Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı
11:44 "İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın konserde giydiği dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu 11:13 Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu

Son Dakika Haberleri
14:34 İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat
13:44 Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu
13:36 Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi
13:35 Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde
13:33 TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı
13:25 Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacak
13:16 Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz
13:14 Afgan hakimden dehşete düşüren iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi
13:13 Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti
12:24 Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı
Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek         
14:37
İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
14:34
Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi         
13:37
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı         
13:34
Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti         
13:13
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti         
12:28
ABD sel felaketiyle boğuşuyor: 10 ölü, 31 kayıp ABD sel felaketiyle boğuşuyor: 10 ölü, 31 kayıp         
12:15
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif         
11:33
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı         
10:55
Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu         
10:51
Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi         
10:13
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü         
23:00
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti         
20:45
Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı         
16:17
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 14:40:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatilcilere renk katan pelikanlarla 25 yıllık dostluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement