Tatilcileri üzecek haber: O ilçelerde denize giriş yine yasak - Son Dakika
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Tatilcileri üzecek haber: O ilçelerde denize giriş yine yasak

Son Güncelleme: 14.08.2023 12:59

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca Sahilleri'nde olumsuz hava şartları sebebi ile oluşan dalga ve RİP akıntısı sebebi ile bugün de denize girişler yasaklandı. Bugünle birlikte toplam 6 gündür Sakarya'nın sahillerinde denize girişlere izin verilmiyor. Cankurtaranlar ise vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Tatilcileri üzecek haber: O ilçelerde denize giriş yine yasak

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca Sahilleri'nde olumsuz hava şartları sebebi ile oluşan dalga ve RİP akıntısı sebebi ile bugün de denize girişler yasaklandı. Bugünle birlikte toplam 6 gündür Sakarya'nın sahillerinde denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ve RİP akıntısı sebebi ile bugünde denize girişler yasaklandı. Geçtiğimiz 5 günde de denize girişlere izin verilmiyordu. Bugünde ilçe kaymakamlıklarının aldıkları karar neticesinde sahillerde bayraklar kırmızıya çevrildi. Cankurtaranlar ise vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: İHA
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Kaynarca, Sakarya, Kocaali, Karasu, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Tatilcileri üzecek haber: O ilçelerde denize giriş yine yasak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatilcileri üzecek haber: O ilçelerde denize giriş yine yasak - Son Dakika
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