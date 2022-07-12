Konyaaltı sahili dolup taştı - Son Dakika
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Konyaaltı sahili dolup taştı

12.07.2022 14:52
Konyaaltı sahili dolup taştı

Konyaaltı sahili dolup taştıANTALYA Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününü denizde değerlendirmek isteyen tatilciler; 7 kilometre uzunluğa sahip Konyaaltı sahilini doldurdu.

Konyaaltı sahili dolup taştı

ANTALYA Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününü denizde değerlendirmek isteyen tatilciler; 7 kilometre uzunluğa sahip Konyaaltı sahilini doldurdu.

Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının ise yüzde 38 ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya, en hareketli günlerini yaşıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin duyurulmasıyla birlikte günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıran tatilciler, bayramı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde geçirdi. Antalya'nın meşhur sıcakları tatilcileri bunaltırken, serinlemek isteyenler kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

7 kilometre uzunluğundaki sahili adeta doldurdu

Bayramın son gününü de kumsalı ve denizi ile öne çıkan sahilde geçirmek isteyen tatilciler 7 kilometre uzunluğundaki sahili adeta doldurdu. Birçok tatilci kendisini serin sulara bırakırken bazı tatilciler ise güneşlenmeyi ve ailesi ile dinlenmeyi tercih etti. Sahildeki kalabalık drone kamerası ile havadan da görüntülendi.

"Fiyata artışlarından etkilenmeyen bir tatil yeri"

Tatilini Antalya'da geçiren Selam Baştaş, "Antalya zaten muhteşem bir şehir. Sahili bir başka. Kalabalık insanlar denizi çok seviyor. Stresimizi atmak için en doğal en uygun en ekonomik yer. Fiyata artışlarından etkilenmeyen bir tatil yeri. Ben Ankara'dan geliyorum. Her zaman buraya geliyoruz. Hem ailemin yanına ham de denize geldim" diye konuştu.

Çocukları ile tatilini geçiren Ömer Atasever, "Tatilimizi burada değerlendirmek istedik. Hava çok güzel. Çocuklarım ile birlikte çok mutluyuz. Suyu temiz, sahili güzel" açıklamasına yer verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyaaltı sahili dolup taştı - Son Dakika

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