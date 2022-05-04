Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı

04.05.2022 12:01

Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı Ramazan bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin geri dönüş yolculuğunda Bolu Dağı geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı

BOLU - Ramazan bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin geri dönüş yolculuğunda Bolu Dağı geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Ramazan bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin bayramın son gününde geri dönüş yolculukları başladı. Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda tatilcilerin geri dönüş yolculuğunda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Trafiğin akıcı şekilde ilerlediği güzergahta, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı önemli noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı
Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı
Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı
Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı

YORUMLAR
500
KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı Tatilciler erken dönüşe geçti: Kırıkkale'de trafik kilitlendi Tatilciler erken dönüşe geçti: Kırıkkale'de trafik kilitlendi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
12:32 Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış
12:29 Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 12:44:11. #1.13#
SON DAKİKA: Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement