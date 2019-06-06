Son Dakika Haberleri: Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı
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Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

22 dakika önce

RAMAZAN Bayramı'nın son gününde tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönenler, TEM ile D-100 yolunun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı, System.String[]
RAMAZAN Bayramı'nın son gününde tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönenler,  TEM ile D-100 yolunun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçti. TEM yolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sürücüler zaman zaman durma noktasına gelen trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda olası trafik kazaları ve arızalanan araçlara hızlıca müdahale edebilmek için önlemler aldı. Yoğun trafiğin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:49 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, TEM Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Güncel
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