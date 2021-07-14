Tatilcilerin çileli yolculuğu başladı - Son Dakika

Marmara ile Trakya'dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, 4 kilometrelik feribot kuyruğu oluşturdu. Sıcak havada uzun araç kuyruklarında bunalan vatandaşlar, tatillerinin çile ile başladığını söyledi.

Çanakkale'de, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ile Kurban Bayramı'nı birleştiren tatilciler, uzun feribot kuyruklarında beklemek zorunda kaldı. Otomobilleriyle Marmara ve Trakya Bölgesi'nden Ege ile Akdeniz'e Bölgesi'ne gitmek isteyen tatilciler, Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyünde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kilitbahir köyünden, Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında feribotla taşımacılık yapan GESTAŞ A.Ş. feribotuyla Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek isteyen vatandaşlar, yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Kilitbahir köyündeki feribot kuyruğu, Çamburnu mevkiine kadar uzadı. Bunaltıcı sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen bazı vatandaşlar, tatilin çile ile başladığını dile getirdi.

İstanbul'dan geldiklerini belirten vatandaşlar, "Sıcakta bu feribot kuyruğunu beklemek çok sıkıcı. 3 saattir kuyruktayız. Eceabat'ta şansımızı denedik. Orada da çok kuyruk vardı. Buranın biraz daha akıcı olabileceğini düşünerek buraya geldik ama aynı manzara ile karşılaştık. İstanbul'dan buraya kadar yolculuk çok iyiydi. Ama burada bunaldık" dedi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş.'ye ait feribotlar, saatsiz olarak çalışmaya başladı. Çanakkale-Eceabat hattında 2, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında ise 7 feribot doldur boşalt sistemiyle çalışıyor.

(Abdullah Çibir - Utku Yaşar Cüce/İHA)