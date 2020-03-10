Tatilcilerin denizde kaybettikleri dedektörle böyle bulunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatilcilerin denizde kaybettikleri dedektörle böyle bulunuyor - Son Dakika

Tatilcilerin denizde kaybettikleri dedektörle böyle bulunuyor

1 saat önce

Tekirdağ'da tatilci vatandaşların yüzerken denizde kaybettiği değerli eşyalar, dedektör yardımıyla kısa sürede bulunuyor.

Tatilcilerin denizde kaybettikleri dedektörle böyle bulunuyor, System.String[]

Tekirdağ'da tatilci vatandaşların yüzerken denizde kaybettiği değerli eşyalar, dedektör yardımıyla kısa sürede bulunuyor.


Tekirdağ'a yaz aylarında tatilci akınına uğrarken, tatilci vatandaşların Süleymanpaşa'nın Kumbağ ve Altınova sahillerine girip serinledikleri sırada kaybettikleri değerli eşyaları sualtı metal dedektörler yardımıyla kısa sürede bulunuyor. Dedektörle su altında arama anı kameralara da yansıdı. Sualtı metal dedektörle denizin dibine inen bir vatandaş, bir süre suyun altında geziniyor. Kısa bir süre sonra dedektörün ötmesiyle deniz kumlarının altında metal bir yüzüğün olduğu gözlemleniyor. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Kumbağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti
Cami yıkımında duvarların arasından çıkan boş küpler hazine dedikodularına neden oldu Son dakika: Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu

Son Dakika Haberleri
11:17 Avcılar Belediyesi çizgi film dünyasını okul duvarlarına taşıdı
11:16 Bulvar çalışması için 10 yıl önce boşlatılan tek katlı bina çöktü
11:16 Eşi kaza yapınca dönerci oldu
11:15 İtalya Başbakanı Conte: "İtalya'nın tamamı karantina altında"
11:15 Podolski'den 5 maçta, 5 puanlık katkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 11:22:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatilcilerin denizde kaybettikleri dedektörle böyle bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]