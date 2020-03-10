Son Dakika › Güncel › Tatilcilerin denizde kaybettikleri dedektörle böyle bulunuyor - Son Dakika
Tatilcilerin denizde kaybettikleri dedektörle böyle bulunuyor
1 saat önce
Tekirdağ'da tatilci vatandaşların yüzerken denizde kaybettiği değerli eşyalar, dedektör yardımıyla kısa sürede bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
Tekirdağ'da tatilci vatandaşların yüzerken denizde kaybettiği değerli eşyalar, dedektör yardımıyla kısa sürede bulunuyor.
Tekirdağ'a yaz aylarında tatilci akınına uğrarken, tatilci vatandaşların Süleymanpaşa'nın Kumbağ ve Altınova sahillerine girip serinledikleri sırada kaybettikleri değerli eşyaları sualtı metal dedektörler yardımıyla kısa sürede bulunuyor. Dedektörle su altında arama anı kameralara da yansıdı. Sualtı metal dedektörle denizin dibine inen bir vatandaş, bir süre suyun altında geziniyor. Kısa bir süre sonra dedektörün ötmesiyle deniz kumlarının altında metal bir yüzüğün olduğu gözlemleniyor. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti Cami yıkımında duvarların arasından çıkan boş küpler hazine dedikodularına neden oldu Son dakika: Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu