Tatilcilerin dönüş trafiği hızlandı - Son Dakika
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Tatilcilerin dönüş trafiği hızlandı

16.07.2022 16:34
Tatilcilerin dönüş trafiği hızlandı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılırken dönüşe geçen tatilciler, şehirler arası yollarda yoğun bir hareketlilik oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılırken dönüşe geçen tatilciler, şehirler arası yollarda yoğun bir hareketlilik oluşturdu. İçişleri Bakanlığı, sürücü ve yolcuları "Dönüş yolunda emniyet kemeri takılı, telefon uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun" mesajıyla uyardı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan 9 günlük tatil, yarın sona erecek. Bayram tatilini Ankara dışında değerlendiren Başkentliler, dönüş yoluna çıktı. Ankara'nın girişlerinde öğleden sonra araç yoğunluğunda artış başladı.

Ankara- Samsun, Ankara- İstanbul, Ankara- Konya ve Ankara- Eskişehir yollarında trafik akışı hızlanırken trafik ekipleri olası kazalara ve ulaşımda aksamalara karşı ana güzergahlarda kontrolleri artırdı. Ankara'ya giriş noktalarında şu ana kadar trafikte aksama yaşanmadığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığı, dönüş yolculuğuna geçen sürücüler ve yolcular için tüm GSM operatöründen vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj gönderdi. Mesajda, "Dönüş yolunda emniyet kemeri takılı, telefon uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun. Sevdiklerimize kavuşmak için trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar" denildi.

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Kara yollarında durum Kara yollarında durum Kırıkkale-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor Kırıkkale-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatilcilerin dönüş trafiği hızlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatilcilerin dönüş trafiği hızlandı - Son Dakika
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