Son Dakika Haberleri: Tatilcilerin dönüş yolculuğu
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Tatilcilerin dönüş yolculuğu

1 saat önce

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluğa neden olurken, trafik akışında aksaklık yaşanmıyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluğa neden olurken, trafik akışında aksaklık yaşanmıyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 03:59 Kaynak: AA
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