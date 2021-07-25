Tatilcilerin dönüş yolculuğunda uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika

Bayram tatilinin son gününde Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'ye açılan en önemli kavşak noktalarından birisi olan Afyonkarahisar'daki yollarda yoğunluk yaşandı. Antalya ve Muğla gibi turistik beldeleri tercih eden tatilcilerin dönüş yolculuğu sırasında kavşaklarda zaman zaman yaşanan tıkanıklıklar trafik ekiplerinin müdahalesiyle giderildi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından bugün kavşak noktadaki Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu yaşandı. Özel araçları ile yola çıkan tatilciler, Antalya, İzmir, Isparta, Denizli, Ankara, Konya ve Kütahya'nın yol ayrımı olan Afyonkarahisar'da yoğunluk oluşturdu. Kavşak noktalarda uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekiplerinin yoğun önlemleri sonucu aksaklığın yaşanmadığı gözlendi. Afyonkarahisar'daki dinlenme tesisleri de tatilden dönenlerle doldu taştı.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri trafikte araç yoğunluğu yaşanmaması ve kuyruklar oluşmaması için gerekli önlemleri alırken, özellikle kavşak noktalarda trafik ışıkları devre dışı bırakılarak kontrolü polis ekipleri sağladı. - AFYONKARAHİSAR