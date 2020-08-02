Tatilcilerin dönüş yolunu jandarma ekipleri güvenli hale getiriyor - Son Dakika

Tatilcilerin dönüş yolunu jandarma ekipleri güvenli hale getiriyor

Kurban Bayramı'nda trafik yoğunluğunun hafiflemesine katkı sunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda bayram dönüşüne geçen tatilcilerin yol güvenliği jandarma ekiplerince karadan ve havadan yapılan denetimlerle sağlanıyor.

Tatilcilerin dönüş yolunu jandarma ekipleri güvenli hale getiriyor, System.String[]

Kurban Bayramı'nda trafik yoğunluğunun hafiflemesine katkı sunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda bayram dönüşüne geçen tatilcilerin yol güvenliği jandarma ekiplerince karadan ve havadan yapılan denetimlerle sağlanıyor.

Kurban Bayramı'nın 3. gününde dönüş yoluna geçen vatandaşlar TEM Otoyolu'nun yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu'nu da tercih ediyor. Bayram trafiğinin hafiflemesine katkı sunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda jandarma ekiplerinin denetimleri ise hem havadan hem de karadan sürdürülüyor. Bu kapsamda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Haluk Saygılı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ulaşıma açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi. Jandarma helikopteri ve drone ile havadan izlenen yol, karadan da ekipler ve narkotik köpeği 'Sıtma'nın yardımıyla denetlendi. Otoyolu kullanan araçlarda kimlik, maske ve dezenfektan kontrolü yapıldı. Öte yandan jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara çikolata ve kolonya ikramında bulunuldu.

"KUZEY MARMARA OTOYOLU TRAFİĞİN YÜKÜNÜ ALDI"

Kuzey Marmara Otoyolu Mermerciler Gişeleri Jandarma Kontrol Noktasını ziyaret ederek jandarma personeliyle bayramlaşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bölgedeki denetimlerin ardından açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, "Öncelikle Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Hepinizin bildiği gibi bayramlarda trafik güvenliği en önemli hususlardan birisi. Vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti içerisinde, memleketlerine sevdikleriyle buluşmasına vesile olmak en önemli görevimiz. Başta Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları ile, İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu trafik güvenliği tedbirlerini Kocaeli'de uyguluyoruz. 121 ekibimizle, üzerinde bulunduğumuz Kuzey Marmara Otoyolu olmak üzere otoban ve D-100 Karayolunda yoğun bir şekilde tedbiri alıp planlıyoruz ve kontrol ediyoruz. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolunun trafiğe açılması ile birlikte önemli trafik yükünü de Ankara istikametine aldığını gördük. Şu anda İstanbul istikametine doğru trafiği vermiş bulunuyoruz" dedi.

"ŞERİT İHLALİ VE GEREKSİZ PARKLANMA YAPMAYALIM"

Kuzey Marmara Otoyolu gibi büyük bir yatırımın gerçekleşmiş olması nedeniyle gurur duyduklarını kaydeden Vali Yavuz, "Havadan da trafiği kontrol ediyoruz. Sadece yerden değil. PTS'lerimiz diğer tüm teknolojik imkanlarla trafiği takip ediyor denetliyoruz. Asayiş ekiplerimiz başta olmak üzere diğer güvenlik tedbirlerini almış bulunuyoruz. Sürücülerimize çağrımız var. Lütfen yorgun ve uykusuz yola çıkmayın. Emniyet kemerini mutlaka bağlayın. Aşırı süratten kaçınalım. Şerit ihlali yapmayalım. Ölümlü kazaların çoğunda şerit ihlali var. Hangi yol olursa olsun, yollarda mecbur olmadıkça duraksamayalım. Ölümlü kazaların birçoğu da yine otoyollarda ve diğer yolların kenarlarında gereksiz parklanmalardır. Bayram günleri üzüntü günleri olmasın, vuslat ve sevinç günleri olsun. Bunun için sahadayız. Bunun için tüm güvenlik güçlerimiz 7/24 görevlerine devam ediyor. Bir taraftan yerden denetimler yapıyoruz. Diğer taraftan da anlık olarak yolları gözetliyoruz. Kural ihlalleri yapan sürücülere gerekli işlemleri uyguluyoruz. Buradaki amacımız tüm sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak. Bu kapsamda da helikopter dahil olmak üzere tüm teknik imkanları kullanıyoruz ki vatandaşlarımız güven içerisinde yollarına devam etsinler ve memleketlerine ulaşsınlar" diye konuştu.

( Mustafa Uslu - Kerim Yavuz/İHA)

TEM Otoyolu, Jandarma, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 05:57

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tatilcilerin dönüş yolunu jandarma ekipleri güvenli hale getiriyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın? Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim Siemens, Varian Medical'ı 15 milyar dolara satın alıyor Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu Diyarbakır'da kurbanlık fiyatları bayramın 3'üncü gününde yüzde 30 düştü Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
2 set çalışanına taciz ve tehditte bulunduğu ileri sürülen Ufuk Bayraktar sessizliğini bozdu 2 set çalışanına taciz ve tehditte bulunduğu ileri sürülen Ufuk Bayraktar sessizliğini bozdu         
14:21
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı         
14:15
Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması da cezadan kurtaramadı Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması da cezadan kurtaramadı         
13:36
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek         
13:11
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu         
13:06
Yukatel Denizlispor, G.Saray'dan Sekidika'yı kiralamak istiyor Yukatel Denizlispor, G.Saray'dan Sekidika'yı kiralamak istiyor         
13:01
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?         
12:51
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
12:36
Ümitli bekleyiş sürüyor! Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ın bulunması için tüm bölge karış karış aranıyor Ümitli bekleyiş sürüyor! Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ın bulunması için tüm bölge karış karış aranıyor         
12:18
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı         
12:12
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı         
12:03
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü         
11:45
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı         
11:38
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı         
11:36
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı         
11:14
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü         
11:03
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar         
10:57
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor         
10:51
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı         
10:45
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
10:40
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu         
10:24
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı         
09:59
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor         
08:40
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi         
08:05
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı         
07:26
Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi         
22:34
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı         
18:30
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı         
18:21
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi         
16:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız         
15:11
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2020 18:18:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatilcilerin dönüş yolunu jandarma ekipleri güvenli hale getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei