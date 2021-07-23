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Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu - Son Dakika

Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu

23.07.2021 16:39

Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, geri dönüş için yollara akın eden tatilciler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, geri dönüş için yollara akın eden tatilciler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dün gece saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu bugün de devam etti. Vatandaşlar, 9 günlük bayram tatilinin son günlerinde memleketlerinden ve tatil bölgelerinden büyükşehirlere geri dönüş için yollara akın etti. Tampon tampona ilerleyen araçlar, drone ile havadan görüntülendi. Özellikler Samsun- Ankara D-200 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bugün itibariyle kilit kavşaktan 100 binin üzerinde araç geçiş yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalıştı. Araçların akışı sağlanması için de bazı kavşaklar da trafiğe kapatıldı.

Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu
Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu
Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu
Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu
Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu
Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu
Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu
Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu
Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu

Kırıkkale, Bayram, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu - Son Dakika


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