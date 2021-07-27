ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaban domuzu, şehir merkezine indi. Yiyecek arayan yaban domuzunu kamyonet kasasındaki kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 6 kat artan Kaş ilçesinde yaşam normale dönüp, sokaklar sakinleşince aç kalan yaban domuzu da ilçeye inerek, sokaklarda yiyecek aradı. Yaban hayvanı, kamyonet kasasındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kaş'ta yiyecek arayan yaban domuzu kamerada - Son Dakika