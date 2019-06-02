Tatilcilerin gitmesiyle boşalan yollar havadan görüntülendi
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Tatilcilerin gitmesiyle boşalan yollar havadan görüntülendi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 2 seviyesini gördüİSTANBUL - İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla boş kalan yollar havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:11 Kaynak: İHA
Tatilcilerin gitmesiyle boşalan yollar havadan görüntülendi İstanbul
'da trafik yoğunluğu yüzde 2 seviyesini gördü
İSTANBUL - İstanbul'da Ramazan Bayramı
tatilinin başlamasıyla boş kalan yollar havadan görüntülendi. Pazar sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 2 olduğu görüldü.
Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin çoğunun Cuma ve Cumartesi günü yola çıkmasıyla İstanbul'da yollar boş kaldı. Tatilcilerin gitmesiyle beraber trafik yoğunluğunun oluştuğu ana hatlarında boş kaldı. Pazar sabah saatlerinde E-5 Karayolu'nda herhangi bir yoğunluk yaşanmazken yolların akıcı olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin verilerine göre kentte trafik yoğunluğu saat 10.00 sıralarında yüzde 2 olarak ölçüldü.
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