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Tatilcilerin gözde mekanı Sapanca'nın nüfusu 3 katına ulaştı - Son Dakika

Tatilcilerin gözde mekanı Sapanca'nın nüfusu 3 katına ulaştı

16 Temmuz 2021 Cuma 11:19
Tatilcilerin gözde mekanı Sapanca'nın nüfusu 3 katına ulaştı, System.String[]

Yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, gölü, mesire alanları ve tesisleriyle yerli ve yabacı turistlerin ilgi gösterdiği Sakarya'nın Sapanca ilçesinde normalleşme sürecine geçilmesiyle yoğun hareketlilik yaşanıyor.

Yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, gölü, mesire alanları ve tesisleriyle yerli ve yabacı turistlerin ilgi gösterdiği Sakarya'nın Sapanca ilçesinde normalleşme sürecine geçilmesiyle yoğun hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı nedeniyle yurt içindeki yerli turistler ile özellikle Orta Doğu'dan yabancı misafirlerin gözde mekanı Sapanca, büyük otel, doğayla iç içe geçmiş butik otel, müstakil konaklama alanları, tatil siteleri ve bungalov evleriyle tatilcilere eşsiz güzellikte imkanlar sunuyor.

Kent merkezine yakın mesafedeki İl Ormanı Tabiat Parkı, yeşilin içinde maviye açılan kartpostallık manzaralarıyla, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen tatilcilere günübirlik konaklama imkanı da sunuyor. Misafirler, piknik ve yürüyüş alanlarında gezebiliyor, ATV turlarına katılabiliyor.

Göl kenarında inşa edilen yürüyüş ve bisiklet yollarıyla sağlıklı yaşamı eğlenceyle buluşturan sahil şeridi, açık hava çay bahçeleri, restoranları ve maviye uzanan iskeleleriyle ziyaretçilerini dinginliğe davet ediyor.

Dağların eteklerinde kurulu tesislerde yer alan bungalovlar ile dinlenme yerlerinde temiz hava ve kaynak sularının keyfini çıkaran tatilciler, zipline, sandal keyfi ve macera parklarıyla alternatif eğlencelere yönelme fırsatı buluyor.

Kaynak suların gölle buluşma güzergahında yer alan Mahmudiye ve İstanbuldere mahallelerindeki tesislere gelen ziyaretçiler, su sesi eşliğinde ormanların sağladığı temiz havayı solumanın keyfini çıkarıyor.

Sapanca Gölü'nü kuş bakışı izleme alanı bulunan seyir terası da sosyal donatılarıyla mavi ve yeşili bir arada teneffüs etmek isteyenleri cezbediyor.

Göl kenarında uzanan Gölpark, Uzunkum, Harmanlık ve Sapanca merkez sahillerindeki tesislerde geç saatlere kadar çeşitli restoranlardan hizmet alabilen tatilciler, fayton turlarının yanı sıra bisiklet ve elektrikli araçlarla gezilerini renklendirebiliyor.

İlçenin nüfusu 3 katına çıktı

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, AA muhabirine, yaz aylarının gelişi ve kısıtlamaların kalkmasıyla ilçenin 43 bin olan nüfusunun 3 katına ulaştığını söyledi.

Şu an tüm tesislerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını belirten Özen, "Pandemi kurallarının normalleşmeye dönmesi, havaların ısınması, okulların tatile girmesi ve uzun soluklu bayram tatili, turizm sektörünün yüzünü güldürdü." dedi.

Özen, ilçenin daha önce günübirlik ziyaretler şeklinde tercih edildiğini, şimdi konaklama için ilk seçilen yerlerin başında geldiğini dile getirerek, "Birbirinden şık ve kaliteli otellerimiz, butik otellerimiz, bungalov, tiny house, glamping konaklama yerlerimiz bulunmaktadır. Göl kenarındaki yürüyüş alanlarımız, birbirinden nezih göl manzaralı ve dağ manzaralı tesislerimiz, tarihi güzelliklerimiz, trekking alanlarımız, yaylalarımız, kamp alanlarımız, tüm güzellikleriyle doğaseverler için ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde konaklamada en çok bungalovların tercih edildiğini bildiren Özen, kısıtlamaların kalkmasıyla diğer konaklama türlerinde de hareketlenmenin yaşandığını anlattı.

Özen, ilçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hayata geçireceğimiz teleferik projesi, inanıyorum ki ilçeye turizm adına büyük katma değer sağlayacaktır. Bunun yanı sıra 'Kedi Kayası Seyir Terası' projemiz, Kırkpınar Fuar Alanı'mızda gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası festivallerimiz, turizmi Sapanca geneline yayacak 'Eko Turizm' gibi projelerimiz, Sapanca'nın markalaşmasına ve turizm çeşitliliği anlamında tercih edilen destinasyon haline gelmesine büyük katkı sağlayacaktır."

Turizm tesislerine yönelik nitelikli personel ihtiyacının karşılanması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Özen, Bilgi ve Kültür Evleri ile kültür merkezlerinde düzenledikleri eğitimle bunu sağlamayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

İstanbul, Bisiklet, Sakarya, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tatilcilerin gözde mekanı Sapanca'nın nüfusu 3 katına ulaştı - Son Dakika


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