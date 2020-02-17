Tatilcilerin gözde mekanı Sülüklü Göl oldu - BOLU - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Tatilcilerin gözde mekanı Sülüklü Göl oldu - BOLU - Son Dakika

Tatilcilerin gözde mekanı Sülüklü Göl oldu - BOLU

7 saat önce

Doğal güzellikleriyle ünlü Sülüklü Göl, günübirlik tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Doğal güzellikleriyle ünlü Sülüklü Göl, günübirlik tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Bolu'nun Mudurnu İlçesi Tavşansuyu köyü yakınlarında bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Sülüklü Göl, özellikle İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'dan günübirlik gelen tatilcilerin gözde mekanı oldu. Tatilciler tatillerinin keyfini göl çevresinde piknik, yürüyüş yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek ve şambrellerimizle karda kayarak çıkarttı.

Sakarya'dan gelen Erhan Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her hafta bir başka bölgede böyle etkinlikler yaparak eğlenebiliyoruz. Kendimiz şambrel getiriyoruz ve karda kayıyoruz. Ateş yakıp karın keyfine bakıyoruz. Eğleniyoruz ve herkes mutlu oluyor." diye konuştu.

Tatilcilerin gözde mekanı Sülüklü Göl oldu - BOLU

Sakarya, Sülüklü, Yalova, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:07 Kaynak: AA
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