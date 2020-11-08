Tatilcilerin gözde mekanı termal oteller - Son Dakika

Tatilcilerin gözde mekanı termal oteller

08.11.2020 09:09
Tatilcilerin gözde mekanı termal oteller, System.String[]

Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, tatilcilerin yeni gözde mekanının termal oteller olduğunu belirterek, "Yeni yükselen değerler arasında bulunan termal oteller, sadece tatil anlayışını değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ziyaretçilerine termal sularıyla,...

Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, tatilcilerin yeni gözde mekanının termal oteller olduğunu belirterek, "Yeni yükselen değerler arasında bulunan termal oteller, sadece tatil anlayışını değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ziyaretçilerine termal sularıyla, spa merkezleriyle, zengin yemek ve içme seçenekleriyle yeni bir tatil anlayışı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamada, termal turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu'nun Yalova Terma City otelinin kalitesinin, "termal" denilince ilk akla gelen şehirlerden olan Yalova bölgesine gereken önemi veren yatırımların başında geldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu CEO'su Tevfik Talas, tatilcilerin yeni gözde mekanının termal oteller olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yükselen değerler arasında bulunan termal oteller, sadece tatil anlayışını değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ziyaretçilerine termal sularıyla, spa merkezleriyle, zengin yemek ve içme seçenekleriyle yeni bir tatil anlayışı sunuyor. Yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da dikkat çeken termal oteller tatilciler açısından büyük bir avantaj. Kışın soğuk günlerinde tatilciye sıcacık bir tatil vadediyor. Geçmiş tarihlerde termali sadece rahatsızlığı olunca hatırlayan misafirlerin yoğunluğu söz konusuyken, şimdilerde vücudunu ve sağlığını korumak isteyen misafirlerimizi de termal otelimizde ağırlar hale geldik"

"Tatilciler güvenli tesisleri tercih ediyor"

8 Haziran'dan bu yana misafirlerine kapılarını açtıklarını bildiren Talas, "Misafirinden çalışanına kadar her detayı düşündük. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan pandemi süresince uygulanacak Kovid-19 ve hijyen uygulamaları konusundaki titizliğimizi koruyoruz. Sürecin başından bu yana otelimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık." değerlendirmesinde bulundu.

Talas, Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet verdikleri otellerine gönül rahatlığı ile gelinebileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"HES kodu ile giriş yapan misafirlerimiz ayrıca karekod sistemiyle otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilirler. 60 bin metre kare üzerine kurulu 2 bin 200 yatak kapasiteli 6 bin metrekare spa alanına sahip Yalova Terma City otelimizde geçtiğimiz yıl bu aylarda yüzde 80-85 doluluk oranlarını görüyorduk. Otelimizde doluluk oranları hazirandan bu yana ortalama yüzde 75 seviyelerinde. Normalde talep fazla ama tüm sosyal donatılar ve hamam, sauna, havuzlar, terapi odaları, restoranda sosyal mesafe dikkate alındığı için ve güvenli turizm kapsamındaki önlemler gereği misafirlerimizin güvenli ve sağlıklı tatil yapabilmesi için doluluk oranını haziran ayından bu yana yüzde 75 seviyesinde koruyoruz. Çünkü tatilciler, güvenli tesisleri tercih ediyorlar."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tatilcilerin gözde mekanı termal oteller - Son Dakika Ekonomi


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