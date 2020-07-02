Tatilcilerin gündüz eğlencesi su sporları pandemiye uygun hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Tatilcilerin gündüz eğlencesi su sporları pandemiye uygun hizmet vermeye başladı

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te yerli ve yabancı turistlerin en çok rağbet gösterdiği aktivitelerin başında gelen su sporlarına pandemi ayarı yapıldı.

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te yerli ve yabancı turistlerin en çok rağbet gösterdiği aktivitelerin başında gelen su sporlarına pandemi ayarı yapıldı. Alınan ek tedbirlerle faaliyetlerine başlayan su sporları merkezleri bu dönem maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hizmete başladı.

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Tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektörü de kendini normalleşme sürecine göre yeniledi. Su sporları aktivite merkezleri de 14 hijyen ve sosyal mesafe kuralına göre hazırlanarak müşterilerinin tatillerinde güzel anılar bırakması için çalışıyor. Marmaris'te bir su sporları merkezinin yöneticisi İhsan Özbey, işletmelerini pandemi kurallarına uygun şekilde hazırladıklarını belirterek "Girişte ateş ölçüyoruz, ateşi normal seviyede olanları alıyoruz. Misafirlerimiz dezenfektan ile ellerini temizleyip maske takarak içeri giriyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle aile değiller ise asla yan yana almıyoruz. Yeleklerimiz her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor" diyerek Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kurala harfiyyen riayet ettiklerini söyledi.


7 yaşından küçük çocukların su sporları aktivitelerine katılamadığını 7 yaşından büyüklerin ise aileleri ile birlikte tehlikeli olmayan faaliyetler yapabildiğini kaydeden Özbey, "Sağlık durumu elverişli olan her yaştan insan su sporları yapabilir. Bu aktivite hem spor hem de eğlence olduğu için yoğun ilgi görüyor. Pandemi dolayısıyla maliyetlerimiz artmasına rağmen bu yıl fiyatlarımıza zam yapmadık. Özellikle yerli müşterilerimize uygun fiyatlarla veriyoruz ki herkes tatilinin tadını çıkarabilsin" diye konuştu.


Tatil için İstanbul'dan Marmaris'e gelen ve su sporları ile tatilin keyfini çıkaran Özcan Kırdemir kardeşi ile bindiği şişme minder ile hız teknesinin arkasında 15 dakika boyunca hem eğlendi hem de serinledi. Pandemi doalyısıyla uygulanan kuralların eksiksiz riayet edildiğini ve güvenle suda eğlendiklerini belirten Kırdemir, "Kuralları uyarak herkes tatilini ve sosyal yaşantısını devam edebilir" diye konuştu.


2005 yılından bu yana Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanlığı yapan Salih Tunç, Marmaris Körfezi'nde 10 ayrı parkurda faaliyetleri olduğunu bölgede 30 adet turizm amaçlı sportif faaliyet belgeli işletme bulunduğunu söyledi. Tunç, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı ortak çıkarmış olduğu faaliyet yönetmeliğine ile yönetiliyoruz. Yerli ve yabancı misafirlerimizle birçok kişiye hitap eden yaşlı ve genç kesiminin de ilgisini çeken bu sektörün ülke ekonomisine de büyük katkısı var. En önemli kriterlerimiz öncelikle can güvenliği ve emniyet" diyerek su sporlarının önemine değindi. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tatilcilerin gündüz eğlencesi su sporları pandemiye uygun hizmet vermeye başladı - Son Dakika

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