Tatilcilerin İstanbul'a dönüşleri sürüyor - İstanbul Havalimanı - Son Dakika

Kurban Bayramı dolayısıyla şehir dışına çıkan İstanbulluların kenti dönüşleri başladı.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketleri veya tatil bölgelerine giden vatandaşlar, bayramın 4'üncü gününde İstanbul'un yolunu tuttu.
Dönüşlerin başlamasıyla birlikte İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluk yaşanıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlar gelen yolcu salonlarından valizlerini alan yolcular, havalimanı toplu taşıma alanlarına ve kendilerini bekleyen özel araçlara yöneldi.
Havalimanı çıkışlarında da yolcuların zaman zaman yoğunluk oluşturduğu gözlendi.