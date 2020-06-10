Tatilcilerin korona virüs korkusu talepleri artırdı - Son Dakika

Turizm sezonunun başlamasıyla tatile gitmek isteyen vatandaşlar, korona virüs endişesiyle ve otobüs fiyatlarındaki artış nedeniyle kiralık araçları tercih etmeye başlayınca taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini ve rezervasyonlu çalışmaya başladıklarını belirten araç kiralama işletmecileri, özellikle günlük kiralanan araçlara ve minibüslere talep patlaması yaşandığını söyledi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında turizm sezonunun başlamasıyla birlikte tatil planlarını hızlandıran vatandaşlar toplu ulaşım araçları yerine kiralık araçları tercih etmeye başladı. Sağlık yönünden kiralık araçların otobüs ve uçaktan daha güvenli olduğunu ifade eden vatandaşlar, kiralık araçları tercih etmelerinin bir diğer nedenlerinin ise ulaşım araçlarındaki fiyat artışlarından kaynaklı olduğunu söyledi. Edirneli araç kiralama işletmecilerinden Mehmet Pehlivanlı'da yıllardır bu sektörde olduğunu ilk kez bu kadar yoğunlukla karşılaştıklarını söyledi.



Kiralık araçlara talep patlaması yaşanıyor



Günlük, haftalık hatta aylık kiralanan araçlara talep patlamasının yaşandığını ifade eden Edirneli araç kiralama işletmecilerinden Mehmet Pehlivanlı, taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini ve rezervasyon yaparak araç kiralamaya devam ettiklerini belirterek, kiralık araçları ailelerin daha fazla tercih ettiğini vurguladı.



Kiralık araç hem ekonomik hem de sağlıklı



Araç kiralayan Halim Kurt, Hem hijyen hem de maddi yönden araç kiralamanın daha uygun olduğunu söyledi.



Araç kiralamaya gelen ancak yoğunluktan kiralık araç bulamadığı için ilerleyen günlere rezervasyon yaptıran Aykut Yaman'da korona virüs endişesi nedeniyle kiralık araç tercih ettiğini belirtti. - EDİRNE