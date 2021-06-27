Üye Girişi
Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası Çeşme! Bölgedeki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi - Son Dakika

Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası Çeşme! Bölgedeki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi

27.06.2021 16:03

Korona tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte turizm sezonu hareket kazandı. Kurban Bayramı'nda tatile gidecek vatandaşların rotası ise Çeşme oldu. İlçedeki otellerde rezervasyonların yüzde 90'ının şimdiden dolduğu öğrenildi. Sürecin eylül ayına kadar böyle süreceğine dair umutları olduğunu belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Son 10 yılın en iyi sezonu olan 2019 yılının verilerine doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erecek olması turizm sezonunu hareketlendirdi. İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de konaklama tesisleri yüzde 70-80 doluluk oranına ulaşırken, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde bu oranın yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

"2019 YILI VERİLERİNE DOĞRU GİDİYORUZ"

Çeşme'de önemli sayıda turisti konuk ettiklerini ifade eden Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "1 Temmuz itibarıyla yasakların kalkması turizme çok büyük katkı sağladı. Çeşme'de otellerin hepsi hafta sonu dolu, hafta içi ise yüzde 70-80 doluluk oranı var. Son 10 yılın en iyi sezonu olan 2019 yılı verilerine doğru gidiyoruz" dedi.

Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası belli oldu! Çeşme'deki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi

"BÖYLE DEVAM EDECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Kurban Bayramı tatili öncesi çok ciddi rezervasyon talebi olduğunu söyleyen Demir, "Yaklaşan Kurban Bayramı için Çeşme'deki oteller yüzde 90 oranında doldu. Çok dolu bir sezon yaşayacağımızı ve bu sezonun Ekim-Kasım ayına kadar uzayacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası belli oldu! Çeşme'deki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi

"TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz'da kısıtlamaların sona ereceğini açıklamasının ardından rezervasyon taleplerinde patlama yaşandığını anlatan Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge ise, "Kısıtlamaların tamamen kalkacağı açıklandığından beri telefonlarımız susmuyor. Şu anda Çeşme'de bir yoğunluk var. Kasım ayına kadar yüzde 50 oranlarında da olsa doluluk olmasını bekliyoruz. İnşallah eski günlerimize daha sağlıklı bir şekilde döneceğiz" şeklinde konuştu.

Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası belli oldu! Çeşme'deki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi
Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası belli oldu! Çeşme'deki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi
Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası Çeşme! Bölgedeki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi

Kurban Bayramı, Yakup Demir, Turizm, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası Çeşme! Bölgedeki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Denizde feci olay! Akıntıya kapılan kadının cansız bedeni 4 mil uzakta bulundu 17:18 Denizde feci olay! Akıntıya kapılan kadının cansız bedeni 4 mil uzakta bulundu Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna dahil etmek istiyor 17:17 Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna dahil etmek istiyor Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi 16:52 Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi
Son 30 yılda üretilen en büyük denizaltı! Putin'in yeni savaş makinesi 16:12 Son 30 yılda üretilen en büyük denizaltı! Putin'in yeni savaş makinesi "Belgorod" denize açıldı İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı 15:43 İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı 14:47 Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı
Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi 13:44 Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi 13:34 İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi

Son Dakika Haberleri
17:17 Genç kızların kavgasını zevk alarak izleyen erkekler, üstüne de "kafasına vur" diye tezahürat yaptı
17:16 Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna dahil etmek istiyor
17:15 Marmaris'te yangını söndürmeye giden itfaiye de kaza yaptı
16:51 Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi
16:43 Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde hayatını kaybetti
16:12 Son 30 yılda üretilen en büyük denizaltı! Putin'in yeni savaş makinesi "Belgorod" denize açıldı
16:06 Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak
15:42 İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı
15:34 13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti
15:33 G.Saray'da, teknik direktör Fatih Terim için yarın imza töreni yapılacak
Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı         
17:34
Genç kızların kavgasını zevk alarak izleyen erkekler, üstüne de Genç kızların kavgasını zevk alarak izleyen erkekler, üstüne de "kafasına vur" diye tezahürat yaptı         
17:17
Marmaris'te yangını söndürmeye giden itfaiye de kaza yaptı Marmaris'te yangını söndürmeye giden itfaiye de kaza yaptı         
17:16
Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde hayatını kaybetti Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde hayatını kaybetti         
16:43
Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak         
16:07
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı         
14:11
Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu         
13:40
Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti         
12:22
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 17:40:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası Çeşme! Bölgedeki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement