Tatilcilerin mola adresi "Dinarelli Lavanta Bahçesi" oldu - Son Dakika
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Tatilcilerin mola adresi "Dinarelli Lavanta Bahçesi" oldu

22.07.2022 12:03
Tatilcilerin mola adresi "Dinarelli Lavanta Bahçesi" oldu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki 186 dekarlık "Dinarelli Lavanta Bahçesi", deniz turizmi için Ege ile Akdeniz'i tercih eden tatilcilerin uğrak noktası oldu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki 186 dekarlık "Dinarelli Lavanta Bahçesi", deniz turizmi için Ege ile Akdeniz'i tercih eden tatilcilerin uğrak noktası oldu.

Afyonkarahisar-Antalya ile Afyonkarahisar-Denizli kara yolu üzerinde Dombay köyü mevkisinde 6 yıl önce kurulan "Dinarelli Lavanta Bahçesi" yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin keyifli vakit geçirdiği bir mekan oldu.

Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı Sürdürebilir Gelişim Derneği çatısı altında kurulan rengi ve kokusuyla beğenilen lavanta bahçesinde tatilciler mor renkli traktör, klasik otomobil, salıncak ve farklı dekorlarda fotoğraf ve video çekiyor.

Lavantaların hasadı sonrası yağından elde edilen kozmetik ve temizlik ürünlerinin de satışından ilçeye ekonomik katma değer sağlanıyor. Markası da "Dinarelli" olan ürünler hem ilçenin tanıtımına hem de kadın istihdamına katkıda bulunuyor.

"Tatilciler bol bol fotoğraf çektiriyor"

Tatil için Eskişehir'den Antalya'ya giden Sevil Makineci, AA muhabirine, yolda geçerken gördükleri "Dinarelli Lavanta Bahçesi"ne fotoğraf ve video çekmek için uğradıklarını söyledi.

Lavanta kokusunu çok sevdiğini dile getiren Makineci, şöyle konuştu:

"Geçen yıl tatil dönüşü burayı fark etmiştik ama uğrayamadık. Bugün de tekrar tatil için Antalya'ya giderken uğradık. Burayı çok beğendik, gerçekten muhteşem bir mekan. Doğal atmosferi harika. Dekorları da çok güzel. Ailece hatıra olarak bol bol fotoğraf ve video çektik. Ege ve Akdeniz'i tercih eden tatilcilerin buraya uğramalarını tavsiye ediyorum."

Tatilci Mehmet Kavak da ailesiyle mola verdiği lavanta bahçesinin kendilerini mest ettiğini vurgulayarak, "Burada hem dinleniyoruz hem de lavantaların güzelliklerini görüyoruz. Çok beğendik." dedi.

Tatilci Yusuf Demirel de Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerinde ilk kez uğradığı lavanta bahçesinin şirin bir mekan olduğunu kaydetti.

Mor traktör, salıncak ve farklı dekorlarla bezenmiş bahçenin atmosferini beğendiğini anlatan Demirel, "Mola verdiğimiz lavanta bahçesinde dinlendik. Zaten lavantaların görünüşüne hayran olmamak elde değil. Arkadaşlarımla harika fotoğraflar çekildik. Bize de güzel bir anı kalacak. Bence yoldan geçen herkes burayı görmeli." diye konuştu.

Tatilci Zeliha Yalçın da dekorlarına hayran kaldıkları lavanta bahçesinde arkadaşlarıyla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşacağını kaydetti.

Torunlarıyla lavanta bahçesine gelen Hatice Ataş da stres atmak isteyen herkesi Dinarelli Lavanta Bahçesi'ne davet ederek, ziyaretçilerin bol bol fotoğraf ve video çektirebileceklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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