Abant, bu bayram boş kaldı - Son Dakika
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Abant, bu bayram boş kaldı

10.07.2022 14:54

BOLU'nun doğa harikası olan ve bayramlarda ziyaret için tercih edilen Abant Milli Parkı, bölgede havanın kapalı ve yağışlı olması nedeniyle Kurban Bayramı tatilinde boş kaldı.

BOLU'nun doğa harikası olan ve bayramlarda ziyaret için tercih edilen Abant Milli Parkı, bölgede havanın kapalı ve yağışlı olması nedeniyle Kurban Bayramı tatilinde boş kaldı.

Her bayram tatilinde binlerce kişinin ziyaret ettiği Bolu'daki Abant Milli Parkı, bu yıl Kurban Bayramı'nda bölgede etkili olan kapalı ve yağışlı hava nedeniyle boş kaldı. Günübirlik tatilciler, bu bayram Abant Milli Parkı'nı tercih etmedi. Geçmiş bayram tatillerinde her gün yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı Abant Milli Parkı'na, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü öğle saatlerine kadar 300 araçla gelindi. Abant Milli Parkı'nı tercih eden az sayıdaki tatilci, göl çevresinde bulunan piknik alanlarında mangal yaktı. Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan tatilciler, otellere ve araçlarına sığındı. Bazı tatilcilerin ise yağmur altında yürüyüş yaptıkları ve at bindikleri görüldü.


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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Abant, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abant, bu bayram boş kaldı - Son Dakika

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