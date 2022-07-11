TATİLCİLERİN TERCİHİ OLAN ABANT, BU YIL YAĞMUR NEDENİYLE BOŞ KALDI - Son Dakika
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TATİLCİLERİN TERCİHİ OLAN ABANT, BU YIL YAĞMUR NEDENİYLE BOŞ KALDI

11.07.2022 09:48

BOLU'nun doğa harikası Abant Milli Parkı, havaların kapalı ve yağışlı olması sebebiyle Kurban Bayramı tatilinde boş kaldı.

BOLU'nun doğa harikası Abant Milli Parkı, havaların kapalı ve yağışlı olması sebebiyle Kurban Bayramı tatilinde boş kaldı. Geçmiş bayramlarda her gün yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı milli parka, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde yalnızca 300 araç geldi.

Her bayram tatilinde on binlerce kişinin ziyaret ettiği Bolu'da bulunan Abant Milli Parkı, bu yıl Kurban Bayramı tatilinde etkili olan kapalı ve yağışlı hava nedeniyle boş kaldı. Bölgede bulunan otellerde doluluk oranları yüzde 90 oranında olurken, günübirlik tatilciler bu yıl Abant Milli Parkı'nı tercih etmedi. Geçmiş bayram tatillerinde her gün yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı Abant Milli Parkı'na, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde 300 araç geldi. Abant Milli Parkı'nı tercih eden az sayıdaki tatilci, göl çevresinde bulunan piknik alanlarında mangal yakarak doğanın tadını çıkardı. Sık sık etkili olan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan tatilciler, otellere ve araçlarına sığındı. Bazı tatilcilerin ise yağmur altında yürüyüş yaptıkları ve ata bindikleri görüldü.

YORUMLAR
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Abant sağanak nedeniyle bayramı sakin geçiriyor Abant sağanak nedeniyle bayramı sakin geçiriyor Abant, bu bayram boş kaldı Abant, bu bayram boş kaldı
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TATİLCİLERİN TERCİHİ OLAN ABANT, BU YIL YAĞMUR NEDENİYLE BOŞ KALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TATİLCİLERİN TERCİHİ OLAN ABANT, BU YIL YAĞMUR NEDENİYLE BOŞ KALDI - Son Dakika
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