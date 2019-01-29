Son Dakika Haberleri: Tatilcilerin Yaylada Kar Keyfi

Tatilcilerin Yaylada Kar Keyfi

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası, kar yağışının ardından ziyaretçi akınına uğradı.

Tatilcilerin Yaylada Kar Keyfi, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası, kar yağışının ardından ziyaretçi akınına uğradı.

Yarı yıl tatilini fırsat bilerek yaylaya çıkan vatandaşlar, güzel vakit geçirebilmek için çevresi çam ormanlarıyla kaplı yaylaya çıktı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı yaylada bazı vatandaşların araçları yolda kaldı. Yaylaya yürüyerek ulaşan vatandaşlar kar keyfini çocuklarla doyasıya yaşadı.

Ziyaretçilerin bazıları karda yürüyüş ve öz çekim yaptı, kartopu oynayan tatilciler karın keyfini çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:09 Kaynak: AA

Dikmen, Sakarya, Kar, Güncel
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