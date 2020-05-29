Tatilcilerin yeni dönemde önceliği "hijyen" olacak - Son Dakika

Tatilcilerin yeni dönemde önceliği "hijyen" olacak

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, hijyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin tüketici hassasiyetinin arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek "Bu konularda önlemlerini alan işletmelerin öncelikle tercih edileceği beklenmektedir.

Tatilcilerin yeni dönemde önceliği

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, hijyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin tüketici hassasiyetinin arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek "Bu konularda önlemlerini alan işletmelerin öncelikle tercih edileceği beklenmektedir." dedi.

Çorabatır, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen turizmi canlandırmak ve kısıtlamalar kalktıktan sonra ziyaretçilere sağlıklı tatil imkanı sunmak için son dönemde yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başkanlığında ilgili bakanlıklar, TÜROFED ve paydaşlarının yoğun çalışmaları sonucunda hazırlanan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı'nın dünya turizminde ilk örneklerden biri olduğunu aktaran Çorabatır, program kapsamında Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı akreditasyon kurumları ile belge alımının belirlendiğini dile getirdi.

Söz konusu belgenin alınmasıyla turizm sektöründeki normalleşmenin de hızlanacağını vurgulayan Çorabatır, "Hijyen ve Kovid-19 önlemleri konusuna tüketici hassasiyetinin arttığı bir dönemde, bu konularda önlemelerini alan işletmelerin öncelikle tercih edileceği beklenmektedir. Sertifika programıyla yerli ve yabancı misafirlerimize gönül rahatlığıyla geçirecekleri güvenli bir tatil hizmeti sunulması hedeflenmektedir." diye konuştu.

"Belge 'güvenli tesis' imajı veriyor"

TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler de turizm işletmelerinin Kovid-19 salgını nedeniyle arz talep dengesi kapsamında bir süredir kapalı olduklarını, şu anda normalleşme süreciyle hazırlık çalışmalarına başladıklarını aktardı. Bu çalışmalar kapsamında tesislerin, Sağlıklı Turizm Sertifikasyonunca belirlenen kriterlere uymak zorunda olduklarına dikkati çeken Dinler, sertifikasyon belgesinin ise gönüllülük esasına göre alındığını söyledi.

Dinler, belgenin işletmeler açısından son derece önemli olduğunu belirterek "Sağlık Turizm Sertifikasyona sahip olan işletme, 'Güvenli tesis' imajı veriyor, bu da misafirler açısından son derece önemli. Ayrıca belgeyi veren kurumlar arasında pazar kaynaklarımızca da dikkate alınan firmalar var. Örneğin, Almanya, belgede bu firmanın imzasını gördüğünde hiçbir tereddüt etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tatilcilerin yeni dönemde önceliği 'hijyen' olacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak         
18:00
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi         
17:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz         
17:25
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri         
17:19
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı         
17:17
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu         
17:08
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi         
17:01
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak         
16:57
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı         
16:49
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma         
16:43
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak         
16:39
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı         
16:31
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi         
16:29
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti         
16:24
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak         
16:07
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı         
16:06
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler         
16:05
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı         
15:59
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi         
15:47
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor         
15:46
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı         
15:44
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı         
15:40
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı         
15:31
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı         
15:28
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti         
15:22
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap         
15:13
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı         
15:04
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü         
14:55
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
14:27
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 18:14:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatilcilerin yeni dönemde önceliği "hijyen" olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]