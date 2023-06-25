Tatilcilerin yoğunluğu azaldı, çöpleri yollarda kaldı - Son Dakika
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Tatilcilerin yoğunluğu azaldı, çöpleri yollarda kaldı

25.06.2023 22:49

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yaklaşık 2 gündür devam eden trafik yoğunluğu azaldı. Ancak tatilcilerin yoğunluğu azalınca ortaya tatilcilerden kalan çöp manzaraları çıktı. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde emniyet şeridinde ortaya çöp dolu manzaralar çıktı. Otoyolun kenarına atılan çöpler görüntü kirliliği oluşturdu. İşletme sahibi ise çöp dolu manzaraya isyan etti ve tatilcilerin daha duyarlı olmalarını istedi.

Tatilcilerin yoğunluğu azaldı, çöpleri yollarda kaldı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yaklaşık 2 gündür devam eden trafik yoğun akşam saatleri itibariyle rahatladı. Tatilcilerin yoğunluğu azalınca ortaya tatilcilerden kalan çöp manzaraları çıktı.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak tabir edilen karayollarının Bolu geçişinde akıcı bayram tatili yoğunluğu akşam saatleri itibariyle azaldı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100'ün Ankara istikametinde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Trafiğin rahatladığı saatlerde ise TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde emniyet şeridinde ortaya çöp dolu manzaralar çıktı. Otoyolun kenarına atılan çöpler görüntü kirliliği oluşturdu. Yol boyunca atılan çöpler görüntülendi.

İşletme sahibi çöp dolu manzaraya isyan etti

TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti üzerinde Avşar köyü mevkiinde faaliyet gösteren işletmenin Yöneticisi Hidayet Atalay, "Bayram trafiğini olduğu bölgede 24 saat demeden gece gündüz çalışıyoruz. Halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Ancak bayram yoğunluğu sebebi ile gelen misafirlerimizin bıraktığı bu pislikler, çöpler bizleri son derece üzüyor ve yoruyor. Çöp toplamak için çalışan 10 tane çalışanımız var. ancak yetişemiyoruz. Tesisimizden alışveriş yapmayan vatandaşlarımız da bölgede ihtiyaçlarını giderebiliyor. Ancak gelip bıraktıkları çöpten dolayı biz son derece mağdur oluyoruz. Bıraktıkları manzara bu şekilde. Tesisimizin her yerinde çöp konteynırı var. her 5 metrede bir koneynır var. ama baktığımızda çim alanlarına asfaltta bile çöpler var. Hem görüntü kirliliği hem çevre kirliliğine neden oluyor. Tatilcilerimize çöplerini çöp kutusuna atmasını istiyoruz. Biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Tatilcilerin yoğunluğu azaldı, çöpleri yollarda kaldı - Son Dakika


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