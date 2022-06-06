Tatilde ATV turuna katıldı, yaşadığı kaza sonucu gözünü kaybetti! Yüzde 46 engelli kalan kadın işletme sahibinin ceza almasını istiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2017 yılının eylül ayında yaptığı tatilde, ATV turuna katılan Melek Yılmaz, dik yokuştan inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza geçirdi. Feci şekilde yaralanarak sağ gözünü kaybeden Yılmaz, hastanede alınan ifadesinde işletmeciden şikayetçi olmadı. Ameliyatlar geçirdikten sonra İstanbul'a dönen 37 yaşındaki Yılmaz, tur öncesi gerekli bilgilendirme yapılmadığı ve önlem alınmadığı gerekçesiyle tur şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmasında dava açılmasına gerek olmadığına karar verildi. Yapılan itiraz sonrası 2019 yılında kazayla ilgili dava açıldı.

10 BİN TL ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, uzlaşma bürosuna gönderildi. İşletme sahibi Fadıl K., Melek Yılmaz'a 10 bin TL tazminat teklif etti. Yılmaz teklifi, kazada yüzde 46 engelli kaldığını belirterek, tazminat tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle geri çevirdi. Yargılama ceza mahkemesinde devam etti. Mahkeme bu yılın ocak ayında karara bağladığı davada, işletme sahibine 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 300 gün karşılığı 10 bin TL adli para cezası verdi. İşletme sahibi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ne başvurdu. İstinaf Mahkemesi, Melek Yılmaz'ın hastanede alınan ilk ifadesinde şikayetçi olmadığını gerekçe göstererek, geçtiğimiz ay davanın düşürülmesine karar verdi.

"İSTANBUL'A GELDİM, DÖRT AMELİYAT DAHA GEÇİRDİM"

ATV turuna katılırken ehliyetimin olup olmadığının dahi sorulmadığını söyleyen Yılmaz "Saçma sapan evraklar imzalatıldı ve tura katıldık. Tura katılırken bize önlem almamız için hiçbir şey söylenmedi. Bize bisiklet kaskı verildi, emniyet kemerimiz bile yoktu. Hocamız bizi hiç umursamadı, kendi halimize bıraktı. Çok kötü bir parkur alanına gittik. Dağlık, yüksek bir yamaçta, 'İnebilirsiniz' dedi. Dengemi kaybettim, paramparça oldum. Sağlık ekipmanları bile yoktu. Bana orada müdahale edilmedi. Arkadaşımın söylediğine göre yarım saat ambulans beklemişim. Hastaneye götürüldüm, hayati tehlikem devam ediyordu. Bu halde benden şikayetçi olmadığıma dair imza alındı. Kendilerini kurtarmak için. Ben o sırada 2 ameliyat geçirdim. Hiçbir şekilde ilgilenmediler benimle. İstanbul'a geldim, dört ameliyat daha geçirdim. Şirket yine hiçbir şekilde ilgilenmedi tabii ki. Çünkü bir imza almışlardı" diye konuştu.

"KAZADAN SONRA YÜZDE 46 ENGELLİ OLDUM"

İstanbul'a döndükten sonra dava açtığını söyleyen Melek Yılmaz, "Ceza davam yılan hikayesine döndü. Haklıyken haksız durumuna düşürüldüm. 5 yıla yakın bu ceza davası devam etti. En son Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesi beni haklı buldu. Fakat bu kez istinafa götürdüler, karar bozuldu. Ben bu kazada gözümü kaybettim. İstinaf bu kararı bozuyor. Neye göre bozuyor. Ben o kazadan sonra yüzde 46 engelli bir birey oldum. Çalışma hayatım bitti. Ben çalışamadım, borçlarım birikti. Sürekli ameliyat oldum. Psikolojimi kimse düşünmedi. Ben bu yaşta engelli bir birey oldum. Adalet istiyorum" dedi. Yılmaz kanun yararına bozma başvurusundan sonuç almayı beklediğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesini istedi.