Tatilde camide buluşan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
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Tatilde camide buluşan öğrenciler ödüllendirildi

6 saat önce

Seydişehir ilçesinde Şehit Ahmet Erol Camisi'nde 15 günlük ara tatilde namaz vakitlerinde buluşan öğrenciler ödüllendirildi.

Tatilde camide buluşan öğrenciler ödüllendirildi, System.String[]

Seydişehir ilçesinde Şehit Ahmet Erol Camisi'nde 15 günlük ara tatilde namaz vakitlerinde buluşan öğrenciler ödüllendirildi.

Ortaokul öğrencileri için Müftülüğünün düzenlediği 'aileni de al camiye gel' çağrısı ile beş vakit camiye gelip, kitap okuma sohbet programlarına katıldı.

Program bitiminde 15 gün boyunca camiye gele öğrenciler çeşitli ödüller aldı.


Ödül programında konuşan Seydişehir İlçe Vaizi Müftü Vekili Ali Akbıyık "Tatil günlerinin bir kısmını akranları ile tanışma ve kaynaşmaya ayıran, birlikte namaz kılma, kitap okuma, sohbet dinleme ve sosyal- kültürel faaliyetlere iştirak etme gibi programlara ayıran ve her daim hatırlayacakları güzel anılarla ailelerine dönen gençlerimizi; en kıymetli varlıkları olan evlatları için bu güzelliğe iştirak eden velilerimizi tebrik eder, şükranlarımı sunarım." dedi.

Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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