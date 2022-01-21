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Tatilde çocukları müzelerde sıra dışı sanat atölyeleri bekliyor - Son Dakika

Tatilde çocukları müzelerde sıra dışı sanat atölyeleri bekliyor

21.01.2022 11:09
Tatilde çocukları müzelerde sıra dışı sanat atölyeleri bekliyor

İstanbul'daki bazı müzeler, yarıyıl tatilinde çocuklar için sanat atölyeleri ile eğitici ve eğlenceli programlar hazırladı.

İstanbul'daki bazı müzeler, yarıyıl tatilinde çocuklar için sanat atölyeleri ile eğitici ve eğlenceli programlar hazırladı.

İstanbul Modern, çocuklara eğlenceli ve yaratıcı bir tatil programı sunuyor. 24 Ocak-4 Şubat arası hafta içi her gün düzenlenecek Çevrimiçi Yarıyıl Sanat Okulu'ndaki 5 atölye çalışması, farklı kavramlara odaklanacak, çocukların sanatın farklı ifade alanlarını tanımalarına olanak tanıyacak. "Birleşen Figürler", "Kakmalı Maskeler", "Lekeler ve Çizgiler", "Fotoğraftan Resme ve Birleşen Nesneler" başlıklı atölyeler, İstanbul Modern'in koleksiyon sergisi "Şimdinin Peşinde" ve geçmiş süreli sergileri "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" ile "Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar"ın sanal tur gösterimiyle başlayacak.

Çocuklar bu bölümde müze uzmanlarıyla atölyeye göre değişen farklı sanat yapıtlarını çözümleyecek. Ardından müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken, her evde bulunabilen malzemelerle kendi sanat çalışmalarını yaratacak. Çocuklar atölyelerin her birine, ayrı ayrı veya bütün olarak katılabilecek. Atölyelerin beşine de kayıt yaptıranlara "Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu Katılım Belgesi" verilecek.

Çevrimiçi Yarıyıl Sanat Okulu'ndaki atölye çalışmaları, 4-7 yaş grubu çocuklar için 10.00-11.00, 8-12 yaş grubu çocuklar için ise 11.30-12.30 saatlerinde düzenlenecek. Atölye çalışmaları, video konferans sistemiyle canlı olarak gerçekleştirilecek. Katılımın kontenjanla sınırlı tutulacağı etkinlikler için kayıt, www.istanbulmodern.org üzerinden yapılabiliyor.

Çocuklar "İstanbul uzmanı" olacak

Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme Programları kapsamında düzenlenecek Kış Okulu, 25 Ocak-4 Şubat arasında müzede ve çevrim içi atölyelere ev sahipliği yapacak. Programda 5-14 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik 17 atölye çalışması yer alacak. "Vücudumuzun Oranları", "Rengarenk Desenler", "Benim Kulem", "Gölge Tiyatrosu", "Duyularımla Geziyorum" atölyeleri 6-8 yaş, "Dekoratif Objeler", "Koşan Atlar", "Kıyafet Tasarımlarım", "Çizgi Manzara", "Müze Tasarımım", "İzlenimci Figürler" ve "Bohem Avizeler" atölyeleri 5-7 yaş gurubu çocuklara yönelik düzenlenecek.

Müzenin, İstanbul Kent Konseyinin İnformel Eğitim Çocuk İstanbul iş birliğiyle yürüttüğü "İstanbul Çocuklara Soruyor" projesi, 7-10 ve 11-14 yaş grubu için gerçekleştirilecek. Atölyede çocuklar birer "İstanbul Uzmanı" olacak ve İstanbul'u mercek altına alarak ayrıntılı bir şekilde gözden geçirecek. İstanbul'un sevdikleri ve güzel buldukları, onları rahatsız eden, eksik buldukları ve iyileştirilmesini istedikleri yönlerini belirleyip kendi çözüm önerilerini oluşturacak. Atölyelere ek olarak şubat ayı boyunca müzede yer alacak "İstanbul Çocuklara Soruyor" istasyonuna uğrayacak çocuklar, İstanbul ile ilgili fikir ve önerilerini iletebilecek.

Kış Okulu programı hakkında detaylı bilgiye müzenin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Mask ve heykel atölyeleri

Akbank Sanat'ın yarıyıl tatiline özel hazırladığı program kapsamında 50. yılını kutlayan Akbank Sanat Çocuk Tiyatrosu'nun "Fırtına Çocuk" oyunu, 24 Ocak'ta çocuklarla buluşacak. Ellen Havard tarafından kaleme alınan oyun, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

"Atık Kumaşlar ve Tutkal ile Mask Atölyesi" 22 Ocak'ta Akbank Sanat YouTube kanalında yer alacak. Evdeki lekeli veya yırtık kıyafetlerin ve atık kumaşların çocukların hayalindeki masklara dönüşeceği çalışma, kesme, ekleme, yapıştırma ve boyama teknikleriyle gerçekleştirilecek.

"Köpük Heykel Atölyesi" ise 29 Ocak'ta Akbank Sanat YouTube kanalında paylaşılacak. Evdeki kutulardan çıkan köpüklerin "İleri Dönüşüm" tekniği ile köpük heykellere dönüştüğü çalışma ile çocuklar hayallerindeki oyuncak heykeli yapma ve sonra bu heykellerle oynama fırsatı bulacak.

Rehber eşliğinde üç boyutlu çevrim içi sergi turu sonrası atölye çalışması

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları yarıyıl tatilinde yaratıcı etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırladı. Pera Müzesi'nin "İstanbul'dan Bizans'a" ve "İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm!" sergilerinden ilhamla hazırlanan programda 7-12 yaş arası çocuklar, yaratıcı okuma ve yazma çalışmaları, kağıttan kent tasviri, fantastik karakter yaratımı, kostüm tasarımı, pop-up maket ve mozaik gibi farklı teknikleri keşfedecek.

"İstanbul'dan Bizans'a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800–1955" sergisi kapsamında düzenlenen "Bizans'ta Mozaikle Semboller", "Yazar Füsun Çetinel ile Ayasofya'nın Öyküleri", "Kağıttan Pop-up Kent Tasarımı", "Tangram ile Bizans Motifleri" atölyelerinde kent tarihiyle ilgili yeni bilgiler edinecek katılımcılar, analitik düşünme yeteneklerini ve hayal güçlerini geliştirecek.

"İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm!: Popüler Kültürde Bizans" sergisinden esinlenen "Bizans'ın Fantastik Sakinleri", "Bizans'ın Silüeti: Kağıttan Kostümler" ve "Üç Boyutlu Mimari Tasarım" atölyelerinde ise çocuklar el becerilerini ve görsel algılarını geliştirme fırsatı bulacak.

Zoom Meeting uygulaması üzerinden yapılacak etkinliklerde, rehber eşliğinde üç boyutlu çevrim içi sergi turundan sonra atölye çalışmasına geçilecek. Biletler, www.biletix.com sitesi üzerinden alınabilecek.

Eğitim programları

Rahmi M. Koç Müzesi'nde ise yarıyıl tatilinde çeşitli eğitim programları gerçekleştirilecek. Müzede süreli sergilenen "Dünya Bebekleri Sergisi" kapsamındaki etkinlikler ile Çekyalı heykeltıraş Patrik Prosko imzalı "Anamorfoz Atatürk" eserinin inceleneceği ve kullanılan tekniklerin öğrenileceği etkinlikler, pazar ve pazartesi hariç her gün 11.00-12.00'de 5-8 yaş grubuna, 13.00-14.00'te 9-14 yaş grubuna yönelik düzenlenecek.

"Eğlen + Öğren" bölümü, 46 deney seti ve öğretmen anlatımlarıyla çocuklara, matematik ve fen bilimlerini "anlaşılmaz, erişilmez" olmaktan çıkarıp "dokunulabilir, sevilebilir ve anlaşılabilir" kılmayı hedefliyor. Renkli Matematik Dünyası anlatım ve etkinliği ise cumartesi, pazar ve pazartesi hariç diğer günler 11.00-12.00'de 5-8 yaş grubuna, 13.00-14.00'te 9-14 yaş grubuna yönelik yapılacak.

Tiyatro oyunları, konserler

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde çocuklar için tiyatro oyunları, kitaplar hakkında sohbet ve konser gibi etkinlikler yarıyıl tatilinde de devam edecek. Müzede ayrıca tahta oyuncak boyama, tasarım, drama ve masal, ritim, resim, mimarlık, heykel, boyama, resim ve kolaj ile marangozluk atölyeleri düzenlenecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek atölye çalışmalarına katılım için rezervasyon gerekiyor.

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İstanbul, Atölye, Bizans, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatilde çocukları müzelerde sıra dışı sanat atölyeleri bekliyor - Son Dakika


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