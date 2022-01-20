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"Tatilde dijital oyun süresi birkaç saati geçmesin" uyarısı - Son Dakika

"Tatilde dijital oyun süresi birkaç saati geçmesin" uyarısı

20.01.2022 11:31
"Tatilde dijital oyun süresi birkaç saati geçmesin" uyarısı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'a kadar sürecek sömestir tatilinde ebeveynlere, çocukların dijital alışkanlıklarına yönelik uyarılarda bulundu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'a kadar sürecek sömestir tatilinde ebeveynlere, çocukların dijital alışkanlıklarına yönelik uyarılarda bulundu.

Şahin, AA muhabirine, bazen ebeveynlerin çocuklarını, cep telefonu, tablet ve oyun konsollarıyla baş başa bırakabildiğini belirterek, çocukların kendi yaşına uygun dijital oyunlarla vakit geçirmesi gerektiği söyledi.

Çocuğun yaş grubuna uygun oyunların PEGI ya da ESRB gibi derecelendirme organizasyonlarından kontrol edilebileceğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Çocuk günde birkaç saati geçmeyecek şekilde yaşına uygun oyunu oynuyorsa dijital oyun oynamasında sakınca yok. Ara tatil döneminde dijital oyuna ayrılan sürenin çok arttığını gözlemliyoruz. Çünkü aileler, dijital oyunlara alternatif etkinlikler sunamayabiliyor. Birçok oyun mağazası tatil dönemlerinde indirim sunuyor. Bu indirimler de genellikle cezbedicidir. Çocuklar için çok özel ve önemli fırsatlar da sunuyorlar. Burada çocuğun tüketim alışkanlıklarını bozmayacak şekilde bir satın alma sürecini anlatmak lazım. Oynamayacağı ürünleri satın alması maddi zarar vermenin yanı sıra çocuğun çok sayıda oyunu az miktarda oynamasına da neden olabilir. Bu da çocuğun gelecekte doyumsuz olması gibi bir duruma neden olabilir. Çocukların oyun kütüphanelerine göz atılarak, oradaki istatistiklere bakılabilir. Çocuğun çok oyununun olması dikkat dağınıklığını da beraberinde getirebilir."

"Tek tuşla ödeme seçeneğini kapatın"

Doç. Dr. Şahin, cep telefonu ya da tabletlerde çocukların farkında olmadan dijital oyunlara ya da oyun içi ödemelerde çok fazla para harcadığı durumların söz konusu olduğunu bildirdi.

Ebeveynleri dijital oyun ödemelerine karşı uyaran Şahin, şöyle devam etti:

"Tek tuşla ödeme gibi özelliklerin mutlaka kapatılması gerekiyor. Telefonun ayarlarına girip, 'tek tuşla ödeme' gibi hızlı ödeme seçeneklerinin kapatılması şarttır. Parola girilmeden ödeme yapılmasının önüne geçilebilir. Bu parolayı da çocuğun bilmemesi gerekir. Bazı telefon ya da tabletlerde ekranın bir süre sonra kapanmasına olanak sağlayan seçenekler var. Bunlar kullanılabilir. Çocuğunuza bir telefon ya da tablet veriyorsanız belli bir süre sonra kendini kilitlemesini sağlayacak uygulamalarla önlem alabilirsiniz. Çocuklarla konuşulup, satın alma süreçlerinin birlikte yapılması yerinde olur. Çocuğu göz ucuyla denetimde tutmakta fayda var."

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Anadolu Üniversitesi, Sosyal Medya, Cep Telefonu, oyunlar, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji 'Tatilde dijital oyun süresi birkaç saati geçmesin' uyarısı - Son Dakika


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