Tatilde eğlencenin keyfi 10 Burda AVM'de devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Tatilde eğlencenin keyfi 10 Burda AVM'de devam ediyor - Son Dakika Magazin

Tatilde eğlencenin keyfi 10 Burda AVM'de devam ediyor

7 saat önce

Minik ziyaretçilerini sömestr tatili boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 10 Burda AVM, 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında sevilen çizgi film karakteri Heidi'yi Sahne 10'da konuk ediyor.

Tatilde eğlencenin keyfi 10 Burda AVM'de devam ediyor, System.String[]

Minik ziyaretçilerini sömestr tatili boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 10 Burda AVM, 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında sevilen çizgi film karakteri Heidi'yi Sahne 10'da konuk ediyor.


Heidi çizgi filminin karakterleri ile Balıkesir'de ilk kez 10 Burda AVM'de bir araya gelecek olan çocuklar, birbirinden eğlenceli ve öğretici şarkılarla dans edip, keyifli anlar yaşayacak. Minikler Heidi ile sevgi, dostluk ve arkadaşlık ile hayatın nasıl değiştiğini anlatan eğlence dolu bir yolculuğa çıkacaklar. Etkinlik, Sahne 10'da 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde gerçekleşiyor. 10 Burda, 18-22 Ocak tarihleri arasında Niloya, 23-28 Ocak tarihleri arasında Harika Kanatlar etkinlikleriyle çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını açtı. Minikler 10 Burda'da eğlence dolu bir dünyanın keyfini sevilen çizgi film karakteri Heidi ile çıkartmaya devam ediyor.


Tatil boyunca en keyifli etkinlikler ile minikleri buluşturan 10 Burda AVM, ziyaretçilerini unutulmaz bir sömestre davet ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Heidi, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
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