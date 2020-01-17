Tatilde eğlencenin keyfi burada - Son Dakika

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Tatilde eğlencenin keyfi burada

7 saat önce

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini sömestr tatilinde birbirinden eğlenceli etkinliklerle buluşturuyor.

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Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini sömestr tatilinde birbirinden eğlenceli etkinliklerle buluşturuyor.


39 Burda AVM'de sömestr eğlence ve neşe dolu geçiyor! Çocuklar, 39 Burda AVM'de tatil boyunca unutulmaz maceralar yaşayacak.


Açıldığı günden itibaren Lüleburgazlılara özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini tatilde birbirinden eğlenceli ve ücretsiz etkinliklerle ağırlıyor. Çocuklar, sevilen çizgi film karakterleri karakterleri ile eğlenceli anlar geçirecek, eğlence dolu bir dünyanın keyfini çıkaracak.


Miniklerin tatil heyecanına ortak olan 39 Burda AVM, 18 - 26 Ocak tarihlerinde çocuk tiyatroları ile 31 Ocak - 01 - 02 Şubat tarihlerinde Kukuli etkinliği ile minik ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil yaşatacak.


Çocuklar sömestr boyunca birbirinden keyifli ve öğretici etkinliklerle eğlenirken, çocuk olmanın tadını 39 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkaracak.


Program Akışı ise şöyle:


"18 Ocak Cumartesi _ Kuklalar Müzikali// 15: 00,


19 Ocak Pazar _ Bilge ile Bigeç// 15: 00,


20 Ocak Pazartesi _ Burnunu Kaybeden Palyaço// 15: 00,


21 Ocak Salı _ Sihirli Orman// 15: 00,


22 Ocak Çarşamba_ Sihirbaz// 15: 00,


23 Ocak Perşembe_ Curcunabazlr// 15: 00,


24 Ocak Cuma _ Bremen Mızıkacıları// 15: 00,


25 Ocak Cumartesi_ Barış Manço Kukla Gösterisi// 15: 00,


26 Ocak Pazar_ Charlie Chaplin Piyano Resitali// 15: 00,


31 Ocak - 01 - 02 Şubat_ Kukuli ve Arkadaşları// 14: 00 - 16: 00 - 18: 00." - KIRKLARELİ

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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