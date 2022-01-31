TATİLDE 'GELECEĞİN ŞAMPİYON SPORCULARINI' ARIYORLAR - YENİDEN - Son Dakika

TÜRK kayak tarihinin köklü kulüplerinden Erzurum Kayak Kulübü, Palandöken Kayak Merkezi'nde okulların yarı yıl tatiline germesi ile açtıkları kurslarda geleceğin şampiyon sporcularını arıyor. Bünyesinde barındırdığı 80 yarışçı sporcu geçen yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda 169 madalya kazanan kulübün sporcuları, bu sezona da iddialı hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Atakan Alaftargil, "1960 yılından beri amatör ruhla, profesyonel bir eğitim vererek geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Bu tatilde de açtığımız kurslara gelen öğrencilerden şampiyon sporcular çıkaracağız" dedi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımında 1960 yılından beri kayak sporuna hizmet veren Erzurum Kayak Kulübü, milli takımın da bel kemiğini oluşturuyor. Aile boyu Türk kayağına damga vurmuş isimlerden biri olan olimpiyat sporcusu Atakan Alaftargil'in başkanlığını yaptığı Erzurum Kayak Kulübü'nün sporcuları, katıldıkları ulusal ve uluslararası tüm yarışmalarda madalya kazandı. Özellikle altyapıya önem verilen kulüpte sadece kış sezonunda değil yaz döneminde de verilen eğitimler sayesinde genç yetenekler Türk kayağına kazandırılıyor.

SPORU SEVEN AİLELERİ DAĞA BEKLİYORUZ

Yarı yıl tatili ile kulübe yeni kayıt yaptıran 5 ila 6 yaş gurubu arası 80 öğrenciye saat 08.00'den 16.00'a kadar kulübün milli sporcuları tarafından kayak ve snowboard eğitimi verildiğini belirten Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Alaftargil şunları söyledi: "Yaş gurupları 5 ila 6 arasında. Normal şartlarda grupsal faaliyetlerde 14 yaşa kadar alınıyor. Ama 14 yaşın üzerinde çocuklarımızı hem grup hem de ferdi olarak dağlarda kaydırıyoruz. Ülkemizde geçmişte, benim sporculuk yaptığım yıllarda 7'ye yakın dağ vardı. Ama şu an ülkemizde, bütün coğrafyamızda 50'nin üzerinde kayak pisti var. Dolayısıyla kış turizmi büyüyor. Kış turizmini yapan insan sayısı çoğalıyor. Dağlarımıza yaz turizminin yanında artık hem yerel hem de uluslararası turizm kayakçılarını teşvik ediyoruz ve ülkemize çekiyoruz. Dolayısıyla kış turizmini her geçen yıl çığ gibi büyütüyoruz. Erzurum Kayak Kulübü bünyesinde bizim 140 sporcumuz var. Bunların 80'i lig sporcusu, ulusal ve uluslararası düzeydeki sporcularımız. 40'a yakın festival dediğimiz, lig öncesi U10- U14 aralığındaki çocuklarımız. Diğer geriye kalan da temel eğitim dediğimiz yani alt yapı için çocuklarımızı yetiştiriyor ve kürsü, madalya için koşturuyoruz."

27 GÜNDE 49 MADALYA

Geçen yıl alınan 169 madalya sayısını bu yıl 190'lara taşımak istediklerini belirten Alaftargil, "Her çocuğumuz eğitmenleri eşliğinde evlerinden servisle alınıp Palandöken'deki kulüp binasına getiriliyor. Burada kayak takımlarını giyinen çocuklar antrenörleri eşliğinde pistlere çıkıp kayak ve snowboard öğreniyor. Öğlen kulübe gelip yemeğini yiyip biraz dinlendikten sonra tekrar piste çıkıyor. 2022 yılındaki kayak sezonunda yani 27 günde çoğu altın olmak üzere 49 madalya elde ettik. Bir de Sıla Kara kızımız Bosna Hersek'te yapılan Uluslararası yarışmalarda 2 üçüncülük madalyası elde etti. Ama geçmiş yıllarda 169 madalyayı Erzurum'a ve Erzurum Kayak Kulübüne kazandırdık. İnşallah bu yıl yarışmalar normal seyrinde gittiği sürece hedefimiz 190'lara taşımak. Yani yapılan bütün yarışmaların birçoğunda kürsüde Erzurum Kayak Kulübünü temsil ettik. Her geçen gün STK'lar ve yerel belediyeler ile ülkemizdeki 50'ye yakın kayak merkezinde çocuklarımız aileleriyle olmak kaydıyla kayakla tanışıyor. Herkesi bu nimetten faydalanması için dağlara davet ediyorum. 'Zengin sporu' denilen bir kavram var. Biz onu dağlarımızda çürütüyoruz. Herkesin kesesine uygun kayak malzemesi ve bolluğu var. Dolayısıyla bütün çocuklarımızı dağlara kayak sevdalısı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kulübün altyapısı sporcularından Aslıhan Şam, "Okullarımız tatile girince burada kayak kursuna katıldık. Burada olmaktan çok mutluyum. Kayak öğretmenleri eşliğinde gün boyu kayak yapıyoruz. Öğlen yemeğimizi yedikten sonra tekrar piste çıkıyoruz. Benim de hayalim iyi bir kayakçı olmak" dedi.